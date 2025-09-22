Akıllı telefon dünyasının dev oyuncularından Samsung, bir sonraki büyük yazılım hamlesi için kolları sıvadı. Edinilen son bilgilere göre, şirket One UI 8.5 sürümünün çalışmalarını sürdürürken, gözler şimdiden One UI 9’a çevrildi. Bu yeni arayüz, Android 17 tabanlı olmasıyla Samsung kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Samsung’un Yeni Yazılımı One UI 9.0 İçin Geri Sayım Başladı: Hangi Özellikler Geliyor?

Teknoloji çevrelerinde dolaşan söylentiler, One UI 9’un önceki sürümlere göre daha erken bir tarihte karşımıza çıkabileceğini işaret ediyor. Özellikle Samsung’un yazılım güncellemelerini hızlandırması, bu beklentiyi güçlendiriyor.

One UI 9‘un resmi çıkış tarihi henüz netleşmese de, geçtiğimiz yılki One UI 8.0 lansmanının 15 Eylül‘de yapıldığı düşünüldüğünde, bu yıl için de benzer bir takvim beklentisi mevcut.

One UI 9 güncellemesinin ilk olarak hangi cihazlarda yer alacağı ise teknoloji dünyasında merak konusu. Ortaya çıkan sızıntılar, One UI 9‘un öncelikle Samsung’un yeni nesil katlanabilir amiral gemileri olan Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde önceden yüklü olarak sunulacağını gösteriyor.

Samsung, bu stratejiyle One UI 9‘u en yenilikçi donanımlarıyla bir araya getirerek, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Dahası, Samsung’un önümüzdeki yıl ilk üç katlı akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığı ve bu cihazın da One UI 9 ile birlikte gelebileceği konuşuluyor.

Bu durum, Samsung’un yazılım ve donanım entegrasyonunu bir üst seviyeye taşıdığının bir kanıtı niteliğinde. One UI 9‘un getireceği yenilikçi özellikler hakkında kesin bir bilgi olmamasına karşın, yapay zeka (AI) özelliklerinin bu sürümde de önemli bir yer tutması bekleniyor.

Şu an için yazılım kodlarında net bir ipucu bulunmasa da, Samsung’un resmi açıklamasından önce daha fazla detayın ortaya çıkması mümkün.

