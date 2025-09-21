Huawei, akıllı saat teknolojisindeki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Şirket, dayanıklılık, işlevsellik ve premium tasarımı bir araya getiren en yeni amiral gemisi akıllı saati Huawei Watch Ultimate 2‘yi küresel pazarda resmen tanıttı. Mart 2023’te piyasaya sürülen ilk modelin üzerine inşa edilen bu yeni nesil saat, sadece görünüm olarak değil, aynı zamanda sunduğu gelişmiş özelliklerle de dikkat çekiyor.

Huawei Watch Ultimate 2 Neler Sunuyor?

Yeni nesil akıllı saat, üstün dayanıklılık ve şık tasarımı bir arada sunan özel bir kasa yapısına sahip. Huawei Watch Ultimate 2, Siyah ve Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Siyah versiyon siyah floroelastomer kayışla sunulurken, Mavi versiyon titanyum kayış ve ekstra uzun floroelastomer kayışlarla birlikte geliyor.

Her iki model de 140-210 mm bilek ölçülerini destekliyor ve koruma için zirkonyum bazlı sıvı metal kasa kullanıyor. Saat, 466 x 466 çözünürlüğe ve 3500 nit tepe parlaklığa sahip 1,5 inç LTPO 2.0 AMOLED panele sahip. Ekranın üzerinde yer alan safir cam, çizilmelere karşı maksimum koruma sağlıyor.

Huawei Watch Ultimate 2‘nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, 150 metreye kadar dalışa uygun olması ve su altında ses özelliklerini desteklemesi. Ayrıca, sonar tabanlı iletişim özelliği sayesinde 30 metre derinliğe kadar mesajlaşma imkanı sunuyor. Kullanıcılar, dalış partnerlerini ekleyebilir ve farklı dalış modlarını (eğlence, teknik, tüplü, serbest) kullanabilirler.

Huawei Watch Ultimate 2, sadece bir akıllı saat olmanın ötesinde, tam anlamıyla bir keşif aracı. Sağlık verilerini izlemek için EKG ve kalp atış hızı ölçümüne olanak tanıyan X-Tap kontrolüne sahip. eSIM desteği sayesinde kullanıcılar, telefonlarından bağımsız olarak arama yapabilirler.

Özellikle doğa ve macera tutkunları için geliştirilen Sefer Modu, kullanıcıların rotalarını planlamalarına ve çevrimdışı haritaları indirmelerine olanak tanıyor. Pil ömrü de bir hayli etkileyici; hafif kullanımda 11 güne kadar dayanabiliyor. Ayrıca düşme algılama, aksiyon kamerası kontrolü ve golf takibi gibi birçok ek özellik de sunan Huawei Watch Ultimate 2, çok yönlü bir akıllı saat deneyimi vadediyor.

Huawei Watch Ultimate 2 Teknik Özellikler

Tasarım: Zirkonyum bazlı sıvı metal kasa ve safir cam. Siyah ve Mavi renk seçenekleri.

Zirkonyum bazlı sıvı metal kasa ve safir cam. Siyah ve Mavi renk seçenekleri. Ekran: 1,5 inç LTPO 2.0 AMOLED panel, 466 x 466 çözünürlük, 3500 nit tepe parlaklık.

1,5 inç panel, 466 x 466 çözünürlük, 3500 nit tepe parlaklık. Dalış Özellikleri: 150 metreye kadar dalışa uygunluk, su altında ses desteği, 30 metreye kadar sonar tabanlı mesajlaşma.

150 metreye kadar dalışa uygunluk, su altında ses desteği, 30 metreye kadar sonar tabanlı mesajlaşma. Sağlık Takibi: X-Tap kontrolü ile kalp atış hızı ve EKG gibi sağlık verilerine erişim.

kontrolü ile kalp atış hızı ve gibi sağlık verilerine erişim. Bağlantı: Yapay zeka destekli gürültü engelleme ve stabil sinyallerle eSIM aramaları.

Yapay zeka destekli gürültü engelleme ve stabil sinyallerle aramaları. Navigasyon: Sefer Modu, Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi ve çevrimdışı harita indirme desteği.

Sefer Modu, Ayçiçeği Konumlandırma Sistemi ve çevrimdışı harita indirme desteği. Pil Ömrü: Hafif kullanımda 11 güne, normal kullanımda 6 güne kadar dayanıklılık.

Huawei Watch Ultimate 2 Fiyatı Ne Kadar?

Huawei, Huawei Watch Ultimate 2 için henüz net bir fiyatlandırma bilgisi paylaşmadı. Ancak, Ekim ayında satışa sunulacağı belirtildi. Erken alıcılara özel olarak %10 indirim veya 100 £ değerinde kupon kazanma fırsatı sunulacağı duyuruldu. Bu kampanyalar, lansman döneminde cihaza olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor. Fiyat bilgisi netleştiğinde, cihazın premium segmentteki konumu da daha iyi anlaşılacak.

İlginizi Çekebilir: Huawei Watch GT 6 ve Watch GT 6 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Siz Huawei Watch Ultimate 2 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.