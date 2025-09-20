Tasarım odaklı teknoloji markası Nothing, uzun süredir merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli Nothing Ear 3‘ü resmi olarak tanıttı. Sektöre getirdiği şeffaf tasarım anlayışıyla dikkat çeken şirket, bu yeni modelde hem estetik hem de işlevselliği bir araya getirmeyi hedefliyor. İlk nesil ürünlerinden bu yana edindiği deneyimle kullanıcı beklentilerini karşılamayı amaçlayan Nothing, özellikle ses kalitesi ve kullanıcı deneyimini iyileştiren yeniliklerle öne çıkıyor.

Nothing Ear 3 Neler Sunuyor?

Nothing Ear 3, sadece bir kulaklık olmanın ötesine geçerek kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. En çarpıcı yeniliklerinden biri, şarj kutusuna entegre edilen çift mikrofonlu Super Mic sistemi. Bu yenilikçi özellik, sesli görüşmeler ve kayıtlar için kutunun kendisinin yüksek performanslı bir mikrofon olarak kullanılmasını sağlıyor.

Ayrıca, Bluetooth 5.4 bağlantı desteği sayesinde kesintisiz ve kararlı bir kablosuz deneyim sunuluyor. Kişiselleştirilebilen ekolayzır ayarları, kullanıcıların kendi zevklerine uygun ses profilleri oluşturmasına olanak tanırken, IP54 sertifikası da toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığı artırıyor. Bu özelliklerin tümü, Nothing Ear 3‘ü benzerlerinden ayıran önemli detaylar olarak öne çıkıyor.

Nothing Ear 3 Teknik Özellikleri

12 mm sürücüler: Güçlü ve zengin bir ses deneyimi sunar.

Güçlü ve zengin bir ses deneyimi sunar. 45 dB Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Çevresel sesleri etkili bir şekilde bastırır, odaklanmayı artırır.

Çevresel sesleri etkili bir şekilde bastırır, odaklanmayı artırır. Bluetooth 5.4: Hızlı ve kararlı bağlantı sağlar.

Hızlı ve kararlı bağlantı sağlar. Super Mic Sistemi: Şarj kutusu üzerinde bulunan çift mikrofon sistemi, 95 dB’e kadar gürültü azaltma sunar.

Şarj kutusu üzerinde bulunan çift mikrofon sistemi, 95 dB’e kadar gürültü azaltma sunar. Pil Ömrü: ANC açıkken 5.5 saat, kapalıyken 10 saat kesintisiz kullanım sunar. Şarj kutusu ile toplam kullanım süresi 38 saate kadar çıkabilir.

ANC açıkken 5.5 saat, kapalıyken 10 saat kesintisiz kullanım sunar. Şarj kutusu ile toplam kullanım süresi 38 saate kadar çıkabilir. Şeffaf Tasarım ve Metal Detaylar: Markanın ikonik şeffaf tasarımını korurken, anten performansını iyileştiren metal detaylarla zenginleştirilmiştir.

Markanın ikonik şeffaf tasarımını korurken, anten performansını iyileştiren metal detaylarla zenginleştirilmiştir. IP54 Sertifikası: Su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sağlar.

Nothing Ear 3 Fiyatı Ne Kadar?

Yeni model, uluslararası piyasada 179 dolarlık bir fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Türkiye pazarına ne zaman ve hangi fiyatla geleceği merak konusu olan Nothing Ear 3‘ün vergiler ve ek maliyetler nedeniyle bu fiyatın üzerinde olması bekleniyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan kulaklığın, özellikle yüksek performans ve yenilikçi özellikler arayan teknoloji meraklıları için cazip bir seçenek oluşturduğu düşünülüyor.

Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte Nothing Ear 3, global pazarda 25 Eylül’den itibaren raflardaki yerini alacak. Bu lansman, Nothing‘in kablosuz ses pazarındaki varlığını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 duyuruldu! Yenilikler neler?

Siz Nothing Ear 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.