One UI 8.5 hakkında internete düşen yeni görüntüler, Samsung’un mobil arayüzünde köklü değişiklikler yapacağını gösteriyor. Henüz One UI 8 dağıtımı yeni başlamışken, bir sonraki güncellemeye dair detaylar şimdiden gündeme oturdu. Peki One UI 8.5 gerçekten ne sunacak? Hangi tasarım farklılıkları kullanıcıların deneyimini değiştirecek? Bu sürüm Türkiye’deki Galaxy telefon sahipleri için neleri ifade ediyor?

One UI 8.5 ile gelen yeni tasarım ve özellikler neler?

One UI 8.5, Samsung’un arayüz vizyonunu daha modern hale getiren yeniliklerle geliyor. İlk dikkat çeken nokta, Ana ekran ve uygulama çekmecesi tarafında ciddi bir ikon değişikliği olmaması. Ancak sürüm numarası 17.0.x’ten 17.5.x’e yükseltilmiş durumda.

Bunun yanında Ayarlar menüsünde yazılım güncelleme bölümü tamamen yeniden tasarlanmış. Artık mevcut sürüm bilgisi en üstte gösteriliyor, güncelleme denetleme seçeneği ise en altta yer alıyor. Bu, kullanıcıların daha hızlı bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

En büyük değişimlerden biri Telefon uygulaması tarafında görülüyor. Çağrı, rehber ve kayıt sekmeleri artık ekranın tamamını kaplamak yerine alt kısımda yuvarlatılmış bir bar üzerinde sunuluyor. Ayrıca iOS 18’deki benzeri bir yenilik olan “Direct Voicemail” özelliği dikkat çekiyor. Bu özellikle birlikte aramalarda canlı transkripsiyon imkânı sağlanıyor. Türkiye’de spam aramalarla uğraşan kullanıcılar için bu özellik ciddi bir artı olabilir.

Galaxy Themes uygulaması da yenilenmiş durumda. Açılış ekranında büyük bir fırça görseli kullanılırken, artık dört farklı kategori sunuluyor: Temalar, Arka Planlar, Duvar Kağıtları ve AOD. Böylece özelleştirme seçenekleri daha erişilebilir hale geliyor. Studio adlı dahili video düzenleme uygulaması da güncellenmiş.

Önceden üç sekmeyle sınırlı olan yapı artık “Stories” sekmesiyle zenginleştirilmiş. Bu da kullanıcıların sosyal medya uyumlu içerik hazırlamasını kolaylaştırıyor. Device Care bölümünde de dikkate değer yenilikler var. Depolama, pil ve bellek durumunu gösteren barlar artık daha geniş ve yüzde değerleri açık şekilde görünüyor.

Ayrıca eskiden kullanılan emoji yerine metin tabanlı bir durum göstergesi tercih edilmiş. Bu sadeleştirme, bilgiyi daha profesyonel bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Sızıntılara göre One UI 8.5 içinde One UI 9.0’a dair izlere de rastlanıyor. Bu da Samsung’un yazılım geliştirme sürecini hızlandırdığını ve kullanıcılarına şimdiden gelecek nesil arayüz için sinyaller verdiğini gösteriyor.

Türkiye’de Galaxy serisi telefonların yaygın kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, bu yeniliklerin kısa sürede büyük ilgi göreceği kesin. Özellikle genç kullanıcıların yoğun olarak tercih ettiği Galaxy modellerinde bu yeni özelliklerin günlük deneyimi daha pratik hale getirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI 8.5 sürümünün getirdiği tasarım ve özellikler Samsung telefon kullanımınızı nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!