One UI 8 sonunda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 kullanıcıları için resmi olarak dağıtılmaya başladı. Peki Samsung Android 16 ile hangi yenilikler geliyor? Güncelleme Türkiye ve Avrupa’ya ne zaman ulaşacak? Kullanıcılar bu güncellemeyi cihazlarına nasıl yükleyecek? Bu soruların yanıtları, Android 16 tabanlı yeni arayüzle birlikte merak konusu oldu.

Z Fold 6 ve Z Flip 6 One UI 8 yayınlandı! Türkiye’ye ne zaman gelecek?

One UI 8, Samsung’un Android 16 tabanlı son sürümü olarak dikkat çekiyor. Galaxy Z Fold 6 için F956NKSU2CYI7, Galaxy Z Flip 6 için F741NKSU2CYI6 sürümleri ile dağıtılan güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yamalarını da içeriyor. Bu sayede hem cihaz performansı hem de güvenlik tarafında kullanıcılar en güncel deneyime kavuşuyor.

Samsung Android 16 ile arayüz tasarımında daha akıcı animasyonlar ve sadeleştirilmiş menüler öne çıkıyor. Galaxy Z Fold 6 büyük ekran avantajını verimli kullanırken, yan yana uygulama çalıştırma ve widget yönetimi çok daha pratik hâle geliyor. Galaxy Z Flip 6 kompakt tasarımına rağmen yeni arayüzün tüm yeniliklerinden faydalanabiliyor.

One UI 8 güncellemesinin Türkiye ve Avrupa’da birkaç gün içinde kademeli olarak dağıtılması bekleniyor. Samsung, güncellemeyi ilk olarak beta programına katılan kullanıcılar üzerinden test ederken, kısa süre sonra tüm kullanıcılar için erişilebilir hâle getirmişti. Bu sayede Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 sahipleri, yeni arayüzün sunduğu performans ve tasarım iyileştirmelerini kısa süre içinde deneyimleyebilecekler.

İlginizi Çekebilir: One UI 8 güncellemesi bu hafta hangi telefonlara gelecek?

Ayrıca Samsung Android 16 bildirim paneli ve hızlı ayarlar menüsünü kullanıcı dostu hâle getiriyor. Uygulama ikonları, menü geçişleri ve ayarlar artık daha hızlı erişilebilir. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 sahipleri, bu sayede cihazlarını daha akıcı bir şekilde kullanabilecek. Performans tarafında One UI 8 optimizasyonları dikkat çekiyor. Sistem kaynakları daha verimli kullanılıyor, pil ömrü ve işlem hızı iyileştiriliyor.

One UI 8 nasıl yüklenir?

One UI 8 güncellemesinin Türkiye ve Avrupa’da birkaç gün içinde kademeli olarak dağıtılması bekleniyor. Güncellemeyi almak için kullanıcılar şu adımları izleyebilir:

Ayarlar menüsünden Yazılım Güncelleme seçeneğine gidin.

seçeneğine gidin. Güncellemeleri Manuel Kontrol Et seçeneğini tıklayın.

seçeneğini tıklayın. One UI güncellemesini indirin ve cihazınızı yeniden başlatın.

Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için her kullanıcı aynı anda alamayabilir. Ancak birkaç gün içinde Türkiye ve Avrupa’daki kullanıcıların çoğu Samsung Android 16 deneyimini yaşayabilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 8 güncellemesi Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 deneyimini nasıl değiştirecek? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!