Samsung’un yeni arayüzü One UI 8.5, sessiz sedasız test sürecine girdi. Peki One UI 8.5 özellikleri Galaxy kullanıcılarına neler sunacak? Galaxy S26 serisi ile birlikte gelecek bu yeni arayüz, Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek? One UI 8.5 özellikleri neler olacak ve bu özellikler mevcut cihazlara ne zaman ulaşacak?

One UI 8.5 sunuculara yüklendi! Özellikleri neler?

One UI 8.5 Android 16 tabanlı olarak geliştiriliyor ve ilk olarak Galaxy S26 serisinde kullanıcılarla buluşacak. Şu an için One UI 8.5 özellikleri hakkında netleşmiş bilgiler bulunmasa da, Samsung’un yeni nesil Galaxy AI işlevlerini bu paketin içine entegre etmesi bekleniyor.

Ancak, geçmiş deneyimlere bakıldığında One UI 8 sürümünün büyük bir versiyon atlamasına rağmen sınırlı yenilikler getirdiği biliniyor. Bu nedenle, yeni One UI için beklentileri dengede tutmakta fayda var.

Sızdırılan fotoğraflar, tasarım anlamında çok radikal değişiklikler olmasa da, daha rafine detaylar üzerinde durulduğunu gösteriyor. Özellikle ana ekran widget’ları ve simgelerde minimal dokunuşlar yapılmış. Kullanıcı arayüzünün genel akıcılığı ise, donanımsal olarak Galaxy S26 ile optimize edileceği için önemli bir performans artışı bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S25 FE resmen sızdı! Samsung S25 FE özellikleri neler?

Samsung’un bu sürümle birlikte hangi cihazlara ne zaman güncelleme sunacağı ise, yeni One UI özellikleri listesine bağlı olarak şekillenecek. Eğer Galaxy AI tabanlı önemli geliştirmeler bu sürüme eklenirse, Galaxy S26 lansmanından sonra mevcut modellere ulaşması birkaç ayı bulabilir.

Yeni One UI için resmi zaman çizelgesi henüz açıklanmasa da, tahminler 2026 yılının başlarında Galaxy S26 ile birlikte tanıtılacağı yönünde. Samsung’un yazılım güncellemeleri zamanlamalarında sürekli değişiklikler yapması nedeniyle, kullanıcıların bu süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI güncellemesi beklentilerinizi karşılayacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla gelişme için bizi takip etmeyi unutmayın!