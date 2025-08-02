Samsung’un merakla beklenen Fan Edition modeli Galaxy S25 FE hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi S serisinin daha uygun fiyatlı bir alternatifi olan bu model, özellikle fiyat-performans dengesini önemseyen kullanıcıları hedefliyor. Tasarım olarak selefi S24 FE’ye oldukça benzeyen cihaz, teknik özelliklerde ise bazı dikkat çekici güncellemelerle geliyor. Peki Galaxy S25 FE özellikleri neler olacak? Samsung S25 FE nasıl olacak?

Galaxy S25 FE özellikleri neler olacak?

Galaxy S25 FE, Exynos 2400 yonga setiyle donatılacak. Bu işlemci, daha önceki modelde kullanılan Exynos 2400e’ye göre performans artışı sunuyor. 8 GB RAM ile desteklenen cihaz, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle sunulacak. Ekran tarafında 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED panel bulunuyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı deneyimi sunan ekran, Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Kamera konusunda da kullanıcıları memnun edecek bir yapı söz konusu. 50 MP ana kameraya OIS desteği eşlik ederken, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma sunuyor. Selfie tarafında ise 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

Tüm bu donanımı besleyen batarya ise 4.500 mAh kapasitesine sahip ve 45W kablolu ile 15W kablosuz şarj desteği sunuyor. Galaxy S25 modelinde halen 25W şarj seçeneği sunulurken, FE modelin bu konuda S25’e fark atması oldukça ilginç diyebiliriz.

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Suya ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip olan S25 FE, Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacak. Galaxy S25 serisi, 7 yıl güncelleme sözüyle gelirken, Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkmıştı. Donanım olarak Snapdragon 8 Elite işlemci ile S25 FE’den daha güçlü olan standart S25 serisi, Samsung’un güncelleme politikasına göre, görece daha eski bir donanım kullanan S25 FE’den daha az güncelleme alabilir.

Bunu zaman gösterecek diyebiliriz. Ancak S24 serisinde kullanılan Exynos 2400 işlemciyle donatılan cihaz, S24 serisinden daha fazla güncelleme alırsa, bu sefer de S24 kullanıcıları isyan edebilir. Samsung’un bu karışıklığı nasıl çözeceğini merak ediyoruz.

Galaxy S25 FE Teknik Özellikleri

İşlemci: Exynos 2400

Exynos 2400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran: 6.7 inç AMOLED, 2340×1080 piksel, 120 Hz

6.7 inç AMOLED, 2340×1080 piksel, 120 Hz Arka Kamera: 50 MP (OIS) + 12 MP (ultra geniş) + 8 MP (telefoto, 3x optik zoom)

50 MP (OIS) + 12 MP (ultra geniş) + 8 MP (telefoto, 3x optik zoom) Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 4.500 mAh, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj

4.500 mAh, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj Yazılım: Android 16 + One UI 8

Android 16 + One UI 8 Boyutlar ve Ağırlık: 161.3 x 76.6 x 7.4 mm, 190 g

161.3 x 76.6 x 7.4 mm, 190 g Sertifika: IP68 suya ve toza dayanıklılık

Galaxy S25 FE çıkış tarihi ne zaman?

Samsung, Galaxy S25 FE modelini selefinden daha erken piyasaya sürmeyi planlıyor. Galaxy S24 FE modeli Eylül sonunda tanıtılmıştı, Galaxy S25 FE’ninse Eylül başında Galaxy Tab S11 serisiyle beraber tanıtılması muhtemel. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi paylaşılması öngörülüyor.

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