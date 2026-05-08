Modern harp sahasında ucuz kamikaze dronların binlerce dolarlık gelişmiş sistemleri tehdit etmesi, savunma sanayisinde yeni bir maliyet dengesi arayışını doğurdu. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), asimetrik tehditlere karşı ekonomik ama etkili bir çözüm olarak geliştirdiği ENFAL-17 hava savunma füzesi sistemini SAHA 2026 kapsamında ilk kez kamuoyuna sergiledi. Özellikle sürü dron saldırıları ve seyir füzelerine karşı geliştirilen bu yerli çözüm, savunma maliyetlerini radikal şekilde düşürmeyi hedefliyor. Peki, ENFAL-17 hava savunma füzesi Türkiye’nin katmanlı hava savunma şemsiyesinde nasıl bir boşluğu dolduracak?

Asimetrik tehditlere ekonomik yanıt: ENFAL-17 hava savunma füzesi

MKE’nin “Etkili, Basit ve Ucuz” felsefesiyle hayat bulan ENFAL-17 hava savunma füzesi, güncel çatışma bölgelerinde sıkça görülen İran yapımı Şahid tipi dronlar ve benzeri düşük maliyetli hedefleri bertaraf etmek için optimize edildi. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, sistemin en büyük avantajının ekonomik sürdürülebilirlik olduğunu ifade ediyor. Benzer önleyici füze sistemleriyle kıyaslandığında yaklaşık sekiz kat daha düşük maliyetle üretilen füze, ucuz bir dronu düşürmek için milyon dolarlık mühimmat harcama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Sistem yalnızca dronlarla sınırlı kalmayıp 30 bin feet irtifanın altındaki taarruz helikopterleri ve seyir füzeleri gibi hedeflere karşı da caydırıcılık sağlıyor. MKE savunma teknolojileri bünyesinde geliştirilen bu yaklaşım, mühimmat stoklarının ekonomik bir şekilde yönetilmesine imkan tanıyor. Bu durum, uzun süreli çatışma senaryolarında savunma tarafının lojistik ve finansal açıdan ayakta kalmasını sağlayan kritik bir unsur olarak görülüyor.

Hassas güdüm ve katmanlı savunma mimarisi

Teknik kapasite bakımından ENFAL-17 hava savunma füzesi, 70 milimetre çapında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda kompakt bir yapıya sahip. Katı yakıtlı motoru sayesinde hızlı reaksiyon gösterebilen füze, hedefe kilitlenmek için elektro-optik güdüm sisteminden yararlanıyor. Radar tarafından tespit edilen hedef, fırlatma sonrası tek yönlü veri bağı aracılığıyla uçuş sırasında takip edilebiliyor. Bu ara safha yönlendirme kabiliyeti, hareketli hedeflerin vurulma olasılığını artırıyor.

Füzenin asıl gücü, TOLGA hava savunma sistemi ile olan tam entegrasyonundan geliyor. TOLGA, yapay zeka destekli komuta kontrol altyapısı sayesinde gelen tehdidi analiz ederek en uygun imha yöntemini seçiyor. Elektronik harp yöntemleriyle uygulanan “soft-kill” çözümlerinin yetersiz kaldığı noktalarda, ENFAL-17 devreye girerek fiziksel imha (hard-kill) görevini üstleniyor. TOLGA hava savunma sistemi bünyesinde ayrıca 12, 20 ve 35 mm’lik namlulu silah sistemleri de bu katmanlı korumayı destekliyor.

Gelecek vizyonu ve TSK envanteri

MKE savunma teknolojileri mühendisleri, sistemin yeteneklerini artırmak için lazer ve mikrodalga tabanlı yeni katmanlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Özellikle mikrodalga çözümü, geniş alanlardaki sürü dron saldırılarını tek seferde etkisiz hale getirmek için sisteme dahil edilecek. Ayrıca projenin bir sonraki aşaması olan ENFAL-17 Block II versiyonu ile füzenin insansız hava araçlarına entegre edilmesi ve havadan havaya angajman kabiliyeti kazanması planlanıyor.

ENFAL-17 hava savunma füzesi teknik özellikleri

Uzunluk: Yaklaşık 2 metre

Çap: 70 mm

Motor Tipi: Katı yakıtlı

Maksimum İrtifa: 30.000 feet

Güdüm Sistemi: Elektro-optik ve tek yönlü veri bağı

Hedef Seti: Kamikaze dronlar, seyir füzeleri, helikopterler

Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından alınan tedarik kararı doğrultusunda, sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş süreci devam ediyor. Mobil platformlara hızlıca monte edilebilen yapı, sınır güvenliği ve kritik tesislerin korunmasında esneklik sağlayacak.

Hard-kill nedir?

Savunma sanayisinde bir tehdidin füze, mermi veya doğrudan çarpma gibi fiziksel yöntemlerle imha edilmesine hard-kill denir. Elektronik karıştırma (soft-kill) yöntemlerinin aksine, hedefi fiziksel olarak parçalamayı hedefler.

