Bir cihazın kullanım ömrü, ürün yazılımı desteği ile yakından ilişkili. Her ne kadar bir şirket ürün yazılımı desteğini ne kadar iyi sağlarsa sağlasın, her cihazın sınırsız bir şekilde güncel kalması mümkün değil ve her akıllı cihazın bir noktada işletim sistemi güncellemelerini almayı bıraktığı bir gerçek. Bazı Samsung Galaxy serisi akıllı telefon ve tablet kullanıcıları da yakın zamanda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. İşte Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar!



İşte One UI 6 Güncellemesi Almayacak Samsung Telefonlar!



Samsung, kısa bir süre önce bu konuda kullanıcılarını memnun etmek ve cihazlarının ömrünü uzatmak adına önemli bir adım atmıştı. Ürün yazılımı desteği politikasını yeniden şekillendiren Samsung, cihazlarını daha uzun süre güncel tutmayı taahhüt ediyor. Özellikle Galaxy S21 serisi ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar için dört büyük işletim sistemi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sözü verildi. Bu, cihazların daha uzun süre güncel ve performanslı kalmasını sağlayacak önemli bir adım olarak tarihe geçti.

Galaxy S21 serisi, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 ve sonraki modeller, bu güncelleme politikasından faydalanacak cihazlar arasında yer alıyor. Ancak, ne yazık ki önceki modeller o kadar şanslı değil. Bu kapsamda, Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesi almayacak olan cihazların listesi de belirlendi.

Bununla birlikte geçtiğimiz gün sizlerle şirketin güvenlik güncellemesi desteğini uzatma planları olduğunu da aktarmıştık. Google’ın 7 yıllık parça ve yazılım güncellemesi desteğine cevap olarak Samsung cephesi de bu konuda çalışmaları olduğu bilgisini paylaşmıştı. Bu gelecek cihazlar için iyi haber olsa da, şu sıralar One UI 6 güncellemesini almayacak Samsung telefonlar gündemde.

Android 13 yüklü One UI 5 güncellemesi sonrası Android 14 yüklü One UI 6.0 güncellemesi almayacak olan cihazlar şu şekilde:

Galaxy A72

Galaxy A52 Serisi (A52 5G, A52s)

Galaxy A32

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy M13

Galaxy F23

Galaxy F13

Bu listede özellikle Galaxy A52 serisi ve Galaxy A32 gibi ülkemizde çok tutan modellerin yer alması dikkat çekiyor. Buradaki modellerin birçoğu 2020 yılında piyasaya sürülen modeller, yani Samsung’un 3 yılın ardından bu cihazlar için yazılım güncellemesi desteğini kesmesi pek de beklenmedik bir şey değil. Bununla birlikte, bu cihazların 1 yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini söylemek mümkün.

Ayrıca, bu listede Galaxy S20 serisi gibi bazı eksik modellerin de olduğunu belirtelim. Bu liste, halihazırda güncelleme desteğinin kesileceğini bildiğimiz cihazlara bir ekleme olarak kabul edilebilir.

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmasa da, şu sıralar beta testleri tam gaz devam ediyor ve amiral gemileri ile bazı orta seviye cihazlar şu anda beta sürümlerini deneyimleyebiliyor. 2023’ün sonlarına doğru bu güncellemenin belirli Galaxy telefonları ve tabletleri için sunulması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listedeki modellerden birini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!