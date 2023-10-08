Samsung yazılım güncellemeleri konusunda halihazırda sektör lideri konumunda, ancak şirket işleri bir adım daha ileri götürmeyi düşünüyor gibi görünüyor. Güney Koreli dev, şu anda amiral gemisi akıllı telefonları için 4 yıllık ana sürüm ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri sunuyor. Yeni bir rapora göre, Samsung güvenlik güncellemesi desteğini mevcut 5 yıllık sürenin ötesine genişletmeyi düşünüyor! Google’ın 7 yıl güncelleme sözü sektörü değiştirdi!

Samsung Güvenlik Güncellemesi Süresini Uzatıyor!



Samsung’un Mobil eXperience bölümünün Güvenlik Ekibi Baş Mühendisi ve Teknik Program Yöneticisi, Samsung Geliştirici Konferansı’nda bir internet sitesi ile yaptığı röportajda, şirketin uzun vadeli güvenlik desteğini 5 yılın ötesine nasıl genişleteceğini aktif olarak tartıştığını açıkladı.

Ayrıca bu vizyonun Samsung’un cihazları daha uzun süre destekleme hedefiyle uyumlu olduğunu ve yeni düzenlemeler ışığında şirketin mevcut 5 yıllık destek süresinin ötesine geçmeye hazırlandığını belirtti.

Ancak röportajın yer aldığı internet sitesi, bunun Samsung’un 5 yıldan daha uzun bir süre boyunca büyük platform güncellemeleri sunacağı anlamına gelmediğini belirtiyor. Şirket sadece güvenlik güncellemesi desteğini genişletmeyi düşünüyor. Bu, cihazınız büyük bir Android güncellemesi almasa bile, güvenlik güncellemelerini daha uzun süre almaya devam edeceği anlamına geliyor.

Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlarına bile tutarlı yazılım güncellemeleri sunan birkaç Android akıllı telefon markasından biri. Şu anda şirket her ay 1 milyardan fazla, yılda ise 10 milyardan fazla cihaz için güncellemeleri yönetiyor.

Şirketin şimdi yazılım güncelleme oyununu geliştirmeyi düşünmesi Samsung kullanıcıları için harika bir haber. Bu, cihazların güvenlik tehditlerine karşı daha uzun süre korunacağı anlamına geliyor. Ayrıca Samsung’un müşterilerine mümkün olan en iyi desteği sağlamaya kararlı olduğunun da bir işareti.

Samsung’un bu kararının Google cephesinin Pixel 8’lerde 7 yıl ana sürüm ve güvenlik güncellemesi desteği sunma kararının arkrasından gelmesi dikkat çekiyor. Google’ın bu hamlesinin Android dünyasını kökten değiştireceği zaten biliniyordu. Trene ilk binen şirket ise Samsung olmuş gibi görünüyor.

Yakında Oppo, Vivo, Xiaomi ve OnePlus gibi devlerin de bu konuda bir atak yapması bekleniyor. Zira Google’ın bu yeni güncelleme sözünün ardından güncelleme konusunda en sağlam sicile sahip olan Samsung bile vites artırma kararı almış durumda. Eğer aynı yolu izlemezlerse rakiplerin sonu hüsran olabilir.

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