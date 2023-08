Samsung, ilk etapta Galaxy S23 serisi için başlattığı One UI 6.0 beta programını genişletmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz hafta başında Galaxy S23 serisi için daha fazla ülkeye One UI 6.0 beta sürümünü sunacağını duyurmuştu. Şimdi ise Samsung’un resmi topluluk forumunda Galaxy S22 serisi için yeni bir özel One UI 6 beta bölümü oluşturuldu. Bu adımın, Galaxy S22 kullanıcıları için yaklaşan beta programının bir habercisi olduğu düşünülüyor! Galaxy S22’ler çok yakında betaya kavuşabilir!



Samsung Galaxy S22 Kullanıcılarına One UI 6.0 Beta’yı Deneme Fırsatı Sunacak!

Galaxy S22 serisi için Android 14 tabanlı One UI 6 beta programının önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Şu an için bu beta bölümü sadece İngiltere ve Hindistan’daki kullanıcılar için erişime açıldı. Ancak, programın yakında Çin, Güney Kore, Almanya ve ABD gibi diğer ülkelerdeki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor. Bu hamle, Samsung’un yeni işletim sistemi deneyimini daha fazla kullanıcıya sunma hedefini gösteriyor.

Galaxy S23 serisinin One UI 6.0 beta programı ile benzer bir şekilde, Galaxy S22 serisi kullanıcıları da Android 14 tabanlı One UI 6.0’ın getireceği yenilikleri deneyimleme şansı bulacaklar. Bu güncelleme, kullanıcı arayüzündeki iyileştirmelerin yanı sıra yeni özellikler ve geliştirmeleri de beraberinde getirecek.

Beta programına katılan kullanıcılar, yeni özellikleri deneyimleyerek geri bildirim sağlayabilecekler ve böylece Samsung’un kullanıcı deneyimini daha da geliştirmesine katkıda bulunabilecekler.

Bu gelişme, Samsung’un kullanıcılarını işletim sistemi ve arayüzünün geleceği hakkında daha fazla bilgilendirme ve katılım fırsatı sunma stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Kullanıcıların geri bildirimleri, firmanın ürünlerini daha iyi hale getirme ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme amacına hizmet edecek.

Sonuç olarak, Galaxy S22 serisi kullanıcıları yakında Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta programına katılarak, yeni işletim sistemi deneyimini ilk elden yaşama ve gelişim sürecine katkıda bulunma fırsatı elde edecekler. Bu adım, Samsung’un kullanıcı odaklı yaklaşımını ve teknolojiyi geliştirme vizyonunu bir kez daha yansıtıyor.

