Samsung, geçtiğimiz Cuma günü Android 14 üzerine kurulu One UI 6.0 sürümünün beta testlerini Galaxy S23 serisi için resmi olarak başlatarak yeni güncellemeye bir adım daha yaklaştığmızı gösterdi. Bu duyuru, One UI 6’nın kararlı sürümünün piyasaya sürülmesine çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde hangi modellerin yeni güncellemeye kavuşamayacağı ortaya çıkmıştı, bugünse hangi modellerin One UI 6.0 ile tazeleneceği ortaya çıktı! İşte Android 14’e kavuşacak Galaxy’ler!

One UI 6.0 Güncellemesi ile Galaxy’ler Coşacak!

Samsung, kısa bir süre önce bu konuda kullanıcılarını memnun etmek ve cihazlarının ömrünü uzatmak adına önemli bir adım atmıştı. Ürün yazılımı desteği politikasını yeniden şekillendiren Samsung, cihazlarını daha uzun süre güncel tutmayı taahhüt ediyor. Özellikle Galaxy S21 serisi ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlar için dört büyük işletim sistemi yükseltmesi sözü verdi. Bu, cihazların daha uzun süre güncel ve performanslı kalmasını sağlayacak önemli bir adım olarak tarihe geçti.

Son raporlara göre, bir dizi Galaxy cihazı One UI 6.0 güncellemesi için uygun görünüyor. Samsung’un Android güncelleme politikasının dört yıla çıkarılmasıyla birlikte, bu listede üç yıllık nispeten eski sayılabilecek cihazlar bile yer alacak.

İşte One UI 6 güncellemesi alacak Galaxy modelleri:

– Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 Plus

– Galaxy S23

– Galaxy S22 Ultra

– Galaxy S22 Plus

– Galaxy S22

– Galaxy S21 FE

– Galaxy S21 Ultra

– Galaxy S21 Plus

– Galaxy S21

– Galaxy Z Fold 5

– Galaxy Z Flip 5

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 3

– Galaxy A73

– Galaxy A72

– Galaxy A54

– Galaxy A53

– Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

– Galaxy A34

– Galaxy A33

– Galaxy A24

– Galaxy A23

– Galaxy A14

– Galaxy A13

– Galaxy A04s

– Galaxy M54

– Galaxy M53 5G

– Galaxy M33 5G

– Galaxy M23

– Galaxy F54

– Galaxy F23

– Galaxy F14 5G

– Galaxy Xcover 6 Pro

– Galaxy Tab S9 Ultra

– Galaxy Tab S9 Plus

– Galaxy Tab S9

– Galaxy Tab S8 Ultra

– Galaxy Tab S8 Plus

– Galaxy Tab S8

Ancak, bu listede dikkat çeken eksiklikler de var. Galaxy Note 20 gibi popüler cihazlar bu güncelleme listesinde yer almıyor. Ayrıca S20 ailesi, S20 FE, Z Fold 2 ve Z Flip 5G gibi bazı cihazlar da bu güncelleme dışında görünüyor. Bu cihazlar için büyük işletim sistemi güncellemelerinin sona erdiği görünüyor. Zaten bu modelleri yeni güncellemeyi almayacak cihazlar listemizde sizinle paylaşmıştık.

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Android 13 güncellemesinin takvimi göz önüne alındığında, 2023’ün sonlarına doğru bu güncellemenin belirli Galaxy telefonları ve tabletleri için sunulması bekleniyor.

