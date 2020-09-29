FarmVille, 31 Aralık’ta veda ediyor!

Arkadaşlarınızın komşu olarak birlikte çalışmasına ve bununla ilgili her şeyi Facebook zaman çizelgelerinde yayınlamasına izin veren bir çiftçilik simülatörü oyunu olan FarmVille, 11 yılın ardından kapılarını tamamen kapatılıyor. Oyun geliştirici şirket Zynga, oyunun 31 Aralık’ta kapatılacağını duyurdu. Günümüzde çoğu insan muhtemelen FarmVille’i artık çok sık oynamasa da, 11 yıllık serüveni boyunca oyun milyonlarca kullanıcıyı çekti, bu nedenle bu değişiklik yine de birçok insan açısından üzücü olabilir.

İlginizi çekebilir: Zynga, Peak Games’i satın alıyor.

reklam

Oyun neden kapatılıyor?

Eurogamer’ın da belirttiği gibi FarmVille, Facebook’ta yıllardır en çok oynanan oyundu. FarmVille geliştiricileri oyunu sonlandırmaya kararının Microsoft’un Flash desteğini bitirmesi sebebiyle olduğu söylense de daha sonra, Adobe’un, web tarayıcıları için Flash Player‘ı dağıtmayı ve güncellemeyi durdurmayı planladığından kaynaklandığı belirlendi. Zynga, veda hakkında”Birçoğunuzun en başından beri bizimle birlikte olduğunuzun ve yıllar boyunca bu oyundan bizim kadar zevk alan inanılmaz bir küresel oyuncu topluluğu oluşturmaya yardımcı olduğunuzun farkındayız. Bunun için teşekkür ederiz diyoruz.” dedi.

Uygulama içi satın alımlar, oyunun ödeme sisteminin kapatılacağı 17 Kasım’a kadar mevcut olacak. 31 Aralık’a kadar oynamaya devam edebileceksiniz ve kalan krediler o zamana kadar kullanılabilecek.