One UI 2.5 güncellemesi Samsung Galaxy S20 serisi için yayınlandı

One UI 2.5 arayüz güncellemesi, Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Galaxy S20 serisi için yayınlandı. Güncelleme ile beraber S20 serisi, aynı zamanda Note 20 serisinin özelliklerine de kavuşuyor.

Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modeliyle birlikte, diğer telefonlarında olmayan One UI 2.5 arayüzünü de kullanıma sunmuştu. Şu ana kadar Galaxy Note 20 serisine özel olan One UI 2.5, bugünden itibaren Galaxy S20 serisine de dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme aynı zamanda Galaxy S20 ailesini, Note 20 serisinde yer alan yepyeni özelliklerle de donatıyor.

One UI 2.5 güncellemesinin; S20, S20+ ve S20 Ultra olmak üzere Galaxy S20 serisinin tamamı için kullanıma sunulduğunu da belirtelim. Ayrıca önümüzdeki günlerde şirket, diğer telefonları için de yeni arayüzünü yayınlayacak. Böylece Samsung’un bütün telefonları, One UI 2.5′in nimetlerinden faydalanabilecek.

One UI 2.5, Galaxy S20 serisine neler getiriyor?

Samsung’un yayınladığı yeni güncelleme Galaxy S20 serisini sadece estetiksel olarak yenilemiyor; aynı zamanda getirdiği yeni özelliklerle de kullanım deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Peki bu yenilikler neler? Şimdi yakından bakalım.

Kamera özellikleri

One UI 2.5 ile kullanıcıların sahip olacağı ilk yenilik, Pro Video modu sayesinde 21:9 formatında 8K 24 FPS video çekebilmek olacak. Aynı zamanda yeni güncelleme Galaxy S20 kullanıcılarına, video çekerken telefonun kendi mikrofonunu veya Galaxy Buds kulaklıkların mikrofonunu ses kaynağı olarak kullanabilme özgürlüğü de sunuyor.

Yeni not alma özellikleri

Samsung Notes uygulamasında kullanıcılara, aldığı notları ses kayıtlarıyla senkronize edebilme imkanı sunuyor. Bu sayede almış olduğunuz notu, ileride sesli olarak da dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Notes uygulaması, PDF dosyalarını direkt olarak içe aktarma ve düzenleme ve birden fazla cihazla notları otomatik olarak senkronize edebilmenin yanı sıra; yeni şablonlar ve arka plan renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Samsung Dex özelliği

One UI 2.5′in Galaxy S20 serisine getirdiği en heyecan verici yenilik, şüphesiz Dex özelliği oldu. Samsung Dex, ekran paylaşımı özelliğine sahip olan akıllı TV’lere telefonunuzu kablosuz olarak bağlamanızı sağlıyor. Ayrıca Dex’i telefonunuzda çoklu parmak hareketleriyle kontrol etmenin de mümkün olduğunu ekleyelim.

Tüm bunlara ek olarak One UI 2.5’le birlikte S20 kullanıcıları, bağlı oldukları Wi-Fi ağını diğer Galaxy cihazlarla çok kolay bir şekilde paylaşma imkanına da sahip olacak.