Akıllı Telefonlar
One UI 2.5 güncellemesi Samsung Galaxy S20 serisi için yayınlandı
One UI 2.5 arayüz güncellemesi, Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Galaxy S20 serisi için yayınlandı. Güncelleme ile beraber S20 serisi, aynı zamanda Note 20 serisinin özelliklerine de kavuşuyor.
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Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modeliyle birlikte, diğer telefonlarında olmayan One UI 2.5 arayüzünü de kullanıma sunmuştu. Şu ana kadar Galaxy Note 20 serisine özel olan One UI 2.5, bugünden itibaren Galaxy S20 serisine de dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme aynı zamanda Galaxy S20 ailesini, Note 20 serisinde yer alan yepyeni özelliklerle de donatıyor.
One UI 2.5 güncellemesinin; S20, S20+ ve S20 Ultra olmak üzere Galaxy S20 serisinin tamamı için kullanıma sunulduğunu da belirtelim. Ayrıca önümüzdeki günlerde şirket, diğer telefonları için de yeni arayüzünü yayınlayacak. Böylece Samsung’un bütün telefonları, One UI 2.5′in nimetlerinden faydalanabilecek.
One UI 2.5, Galaxy S20 serisine neler getiriyor?
Samsung’un yayınladığı yeni güncelleme Galaxy S20 serisini sadece estetiksel olarak yenilemiyor; aynı zamanda getirdiği yeni özelliklerle de kullanım deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Peki bu yenilikler neler? Şimdi yakından bakalım.
Kamera özellikleri
One UI 2.5 ile kullanıcıların sahip olacağı ilk yenilik, Pro Video modu sayesinde 21:9 formatında 8K 24 FPS video çekebilmek olacak. Aynı zamanda yeni güncelleme Galaxy S20 kullanıcılarına, video çekerken telefonun kendi mikrofonunu veya Galaxy Buds kulaklıkların mikrofonunu ses kaynağı olarak kullanabilme özgürlüğü de sunuyor.
Yeni not alma özellikleri
Samsung Notes uygulamasında kullanıcılara, aldığı notları ses kayıtlarıyla senkronize edebilme imkanı sunuyor. Bu sayede almış olduğunuz notu, ileride sesli olarak da dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Notes uygulaması, PDF dosyalarını direkt olarak içe aktarma ve düzenleme ve birden fazla cihazla notları otomatik olarak senkronize edebilmenin yanı sıra; yeni şablonlar ve arka plan renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Samsung Dex özelliği
One UI 2.5′in Galaxy S20 serisine getirdiği en heyecan verici yenilik, şüphesiz Dex özelliği oldu. Samsung Dex, ekran paylaşımı özelliğine sahip olan akıllı TV’lere telefonunuzu kablosuz olarak bağlamanızı sağlıyor. Ayrıca Dex’i telefonunuzda çoklu parmak hareketleriyle kontrol etmenin de mümkün olduğunu ekleyelim.
Tüm bunlara ek olarak One UI 2.5’le birlikte S20 kullanıcıları, bağlı oldukları Wi-Fi ağını diğer Galaxy cihazlarla çok kolay bir şekilde paylaşma imkanına da sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, bazı yeni özellikleriyle ortaya çıktı!
Çinli teknoloji devi Huawei, yaşadığı kısıtlamalar sebebiyle zor zamanlar geçiriyor. Şirket, birkaç hafta içinde Mate 40 serisini duyuracak. Mate 40 serisi ile birlikte EMUI 11 versiyonu da kullanıcılarla buluşacak. Eylül‘ün ikinci haftasında yapılması planlanan Huawei Geliştirici Konferansı‘nda yeni EMUI sürümünün tanıtılması bekleniyor. EMUI 11’in Android 11 tabanlı olması muhtemel gözüküyor.
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EMUI 11 hangi özelliklerle gelecek?
Bugün, EMUI 11‘in bazı özellikleri kullanıcılarla paylaşıldı. Özelliklerin haricinde pek çok iyileştirme olacağı belirtiliyor.
- GPU Turbo iyileştirmesi yapılacak. Huawei’nin yeni arayüzü dahili GPU Turbo performasında önemli bir performans artışı gerçekleştirecek.
- Tek elle çalışılabilirlik daha iyi bir deneyim sunacak ve iyileştirilecek.
- Önceki versiyona göre daha iyi bir hareket kontrolü bulunacak.
- Dosya paylaşımı daha kolay olacak.
- Daha yüksek güvenlik için çeşitli iyileştirmeler yapılacak.
- Bluetooth açıkken uçak moduna alındığında Bluetooth kapanmayacak. Ayrıca uçuş modunda çeşitli iyileştirmeler gerçekleşecek.
Son raporlar, Huawei‘nin yeni arayüzü EMUI 11’in Android 11’i destekleyeceğini gösteriyor. Google, Android 11‘in resmi sürümünü 8 Eylül’de piyasaya sürecek. Bu, Huawei‘nin Mate 40 serisinin Android 11 ile gelebileceği ve EMUI 11 ile desteklenebileceği anlamına geliyor. Huawei Mate 40 serisinin 15 Eylül‘de piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca şirketin IFA 2020‘de yeni yonga seti Kirin 9000‘i tanıtması muhtemel gözüküyor. Yeni arayüzün diğer yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini Eylül ayında daha net bir şekilde öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, “ölmek pahasına” ileri adım atmak istiyor!
Huawei’nin işlemci ambargosu karşısında yaşadığı sorun zaman geçtikçe daha derin bir hal almaya başladı. Yasağın yürürlüğe girmesi konusunda zaman daralırken, Huawei yöneticileri markayı tamamen kaybetmek pahasına da olsa geri adım atmak istemiyor!
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Huawei, işlemci temini konusunda bütün sınırları zorluyor!
Bilindiği üzere ABD hükümeti, Huawei için belirlediği kısıtlamaları geçtiğimiz haftalarda artırma kararı almıştı. Bu süreçte TSMC üretimi Kirin işlemcilerine veda etmek durumunda kalacak Huawei’nin B planı olarak MediaTek ile çalışacağı ifade ediliyordu. Ancak oldukça kararlı olan Trump hükümeti bunun da önüne geçmiş gibi görünüyor. Zira ABD Ticaret Bakanlığı’nın Pazartesi günü yaptığı açıklama, derinleşen ticaret sınırlamaları nedeniyle MediaTek’in Huawei’ye işlemci satmasının engelleneceğini belirtiyor.
15 Eylül’de yürürlüğe girecek kısıtlama, ABD teknolojilerini kullanan herhangi bir şirketin Huawei ile çalışırken geçici lisans almasını şart koşuyor. Genelgenin kapsamı bu hafta yeniden düzenlendi ve Huawei’ye bağlı 38 iştirak daha kısıtlama listesine eklendi. Böylece Huawei’nin yasağın etrafından dolanarak işlemci temin etme ihtimali de kalmadı.
Huawei’nin oluşan durum karşısında MediaTek ya da herhangi bir üreticiden işlemci satın alamayacağı tahmin ediliyor. Zaten zor durumda olan markanın eli daha da zayıflarken, iddialara göre genel merkezde yapılan toplantılarda çalışmalara yok olma pahasına da olsa devam etme kararı alındı. Bu da Huawei cephesinde daha agresif ve şaşırtıcı adımlar görebileceğimizi gösteriyor. Son olarak şirketin 45nm tekniğinde üretim yapacak dökümhane tesisi kurmak konusunda araştırmalarda bulunduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!
Google, önümüzdeki haftalarda Pixel serisinin yeni üst seviye modellerini resmi olarak duyuracak. Serinin merakla beklenen telefonu Google Pixel 5, genel tasarım detayları ile sonunda ortaya çıktı!
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Google Pixel 5 detaylandı: Pixel 4a’nın daha güçlüsü olacak!
CAD çizimleriyle ortaya çıkan Pixel serisinin yeni modeli, genel tasarımında çok şaşırtan bir yenilik ile gelmiyor. Hatta telefon, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve maliyet odaklı özelliklere sahip olan Pixel 4a’ya oldukça benziyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli tasarım detayı ise arka yüzeyi oluyor. Plastik bir gövde ile gelen Pixel 5, kardeşine kıyasla dokulu bir arka yüzey barındırıyor. Fiziksel parmak izi alanı ise Pixel 5’de ekrandan parmak izi okuyucuya yer verilmeyeceğini gösteriyor.
Amiral gemisi özellikleri saf Android ile buluşturan Pixel serisi, beşinci modeliyle yön değiştireceğe benziyor. Zira telefonun iddia edilen özellikleri, üst seviye rakiplerinin arasından uzaklaşıp daha çok orta seviyeye yöneliyor. Ayrıca bu jenerasyonda ilk kez daha büyük ekranlı bir XL modele de yer verilmeyecek. 5.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olduğu belirtilen Google Pixel 5, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının ise güçlü işlemciye destek vermesi bekleniyor.
Sızdırılan çizimlerde üçlü arka kamera görülse de, bu kameraların nitelikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3.080 mAh batarya ise telefon ile ilgili paylaşılan son teknik detay oluyor. Son olarak Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerine ait resmi tanıtımın 30 Eylül’de gerçekleşeceğini belirtelim.