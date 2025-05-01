Marvel Thunderbolts filminin vizyon tarihi yaklaşırken, ilk eleştirmen yorumları da gelmeye başladı. Thunderbolts, alışılmışın dışında bir süper kahraman filmi olarak dikkat çekiyor. Peki, Marvel Thunderbolts filmi izlenir mi?

Marvel Thunderbolts filmi izlenir mi?

2 Mayıs 2025’te vizyona girecek olan Thunderbolts, eleştirmenlerden aldığı yüksek puanlarla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Rotten Tomatoes‘ta %88, Metacritic‘te ise 70 puan alan film, Marvel‘ın son dönemdeki en beğenilen yapımlarından biri olma yolunda ilerliyor. Bu puanlar, Avengers: Endgame sonrası dönemde sadece Spider-Man: No Way Home ve Shang-Chi tarafından geçilebildi.

Thunderbolts, Marvel Sinematik Evreni’nde daha önce kötü karakter olarak tanıdığımız anti-kahramanları bir araya getiriyor. Bu karakterler arasında Winter Soldier, Yelena Belova, Red Guardian, Taskmaster, John Walker ve Ghost bulunuyor. Film, bu karakterlerin bir araya gelerek oluşturduğu ekibin maceralarını konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini Jake Schreier üstlenirken, başrollerde Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen ve Julia Louis-Dreyfus yer alıyor. Ayrıca, Lewis Pullman ve Geraldine Viswanathan gibi yeni oyuncular da kadroya dahil oldu.

Peki, “Marvel Thunderbolts izlenir mi?” sorusuna net bir yanıt arıyorsanız: Evet, eleştirmenlerden tam not alan Thunderbolts hem sinema keyfi arayanlar hem de Marvel‘a olan inancını kaybedenler için, izlenmeye değer bir yapım olarak öne çıkıyor.

Thunderbolts, Marvel‘ın alışılmış formülünün dışına çıkarak, daha karanlık ve derinlikli bir hikaye sunuyor. Film, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmelerini ve içsel çatışmalarını ön plana çıkarıyor. Bu yönüyle, Marvel hayranlarına farklı bir deneyim vaat ediyor.

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Türkiye’deki sinemaseverler için de heyecan verici bir haber olarak Thunderbolts, 2 Mayıs 2025‘te ülkemizde de vizyona girecek. Marvel hayranları, bu farklı ve etkileyici yapımı kaçırmamalı.

Thunderbolts sadece bir süper kahraman filmi değil, aynı zamanda karakter derinliği ve hikaye anlatımıyla da öne çıkan bir yapım. Eğer siz de farklı bir Marvel deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu filmi mutlaka izlemelisiniz.

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