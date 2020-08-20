Sony Xperia 1 II incelemesinin ilk bölümü ile karşınızdayız. Türkiye’de maalesef satılmayan bu telefonun birkaç günlük deneyim sonrasındaki detaylarını aktarıyoruz.

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7,6 mm inceliginde ve 181 gram ağırlığında olan Xperia 1 II, yılın amiral gemileri arasında en ince ve en hafif telefonlarından biri konumunda. 6,5 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Sony Xperia 1 II, 4K çözünürlüğünde bir OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran sinema formatı olan 21:9 olarak ayarlanması ile fark yaratıyor. Bu hem sosyal medya kullanımında hem de birçok dizi ve film içeriklerinde tam ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Ekranda ayrıca HDR 10 bit teknolojisi mevcut. DCI-P3 renk gamutunu da %100 destekliyor. Ekran 60 Hz olsa da X1 Bravia HDR motoru ile hareket bulanıklığını azaltan Sony, 90 Hz gibi akıcı bir deneyim sağlamayı başarmış.

Profesyonel kamera deneyimi!

Cihazın en önemli noktalarından biri de elbette kameraları. Üç adet 12 MP çözünürlüğünde kamera dizilimine sahip olan Sony Xperia 1 II, 24 mm ana kamerasında 1/1,7 inç büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanıyor. 16 mm ve 70 mm geniş açı ile telefoto lensi de yer alan telefonun kamera arkasında ise Zeiss T* sensör kaplaması mevcut. Bu lenslerdeki yansımayı azaltan ve DSLR kameralara ait lenslerdeki kullanılan bir sistem idi. Böylece mobil tarafta da görüyoruz. Cihazda ayrıca 3D ToF sensör de yer alıyor. Böylece hızlı odaklama yapabilirsen saniyede 20 kare odaklamalı olarak seri çekim yapabiliyor.

Kamera tarafında bahsedilmesi gereken bir diğer önemli detay ise Camera Pro ve Photo Pro özellikleri. Çünkü bu telefonda yer alan Pro modları bir telefonda yer alabilecek en gelişmiş profesyonel modu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sony Alpha fotoğraf makinelerinin arayüzünü kullanan Photo Pro, gerçekten bir Alpha kamera kullanım hissiyatını sağlıyor. Camera Pro ise Cine Alta kamera arayüzü ile bunu sunuyor. Yani gerçek bir kamera kullanımını Photo Pro ve Camera Pro ile sağlayabilirsiniz.

4K 60 fps video kaydı alabilen telefonda OIS ve EIS birlikte kullanılan optik sabitleme sistemi de yer alıyor. OIS desteği olan ana ve telefoto lenste 5 yönlü sabitleyiciye yer verilmiş. Ön tarafta 8 MP bir lens bulunuyor. Özellikle ön kameranın sabitleme özelliğine vurgu yapmak gerek. Çünkü hiçbir başka telefonda bu kadar iddialı bir odaklama görmedik.

Donanımsal özellikler

Donanımsal detaylara geldiğimizde ise bir amiral gemisi olduğunu görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 8 GB bellek 256 GB depolama ve Micro SD kart desteğine sahip olan telefonda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği de yer alıyor.

Hi-Res Audio ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlör bulunan Sony Xperia 1 II, oldukça iyi bir hoparlör performansı sunuyor. Ahize tarzında konumlandırılan hoparlörler, oyun ya da diğer telefon deneyimi sırasında hoparlörün el ile kapatılmasının önüme geçmiş oluyor. Telefonda 3,5 mm jak girişi de korunmuş. DSEE Ultimate desteği sunan cihazda 360 Audio kullanımı da mümkün.

Bağlantı kanadında Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 gibi tüm yeni nesil teknolojiler kullanan telefon, Tip-C USB bağlantısında USB 3.1 standardını koruyor. NFC de bir Sony klasiği olarak yerini aldığını görüyoruz. Bu bağlantı aynı zamanda HDMI ve Display Port olarak kullanılabilir ve başka bir ekrana 4K HDR görüntü aktarımı yapabilecek şekilde ayarlanmış. Oyunları ise PlayStation 4 kontrolcüsü olan DualShock 4 ile oynama imkanı da sunuyor.

Son olarak 4.000 mAh batarya ile kutudan çıkan telefon rahatlıkla bir günü geçebilecek bir kullanım ömrüne sahip iken kutudan çıkan 18 W şarj cihazı ya da kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Genel olarak baktığımızda Sony Xperia 1 II, Türkiye’de satılsa çok sevilecek, ancak fiyatı ile de birçok kişiyi üzecek bir cihaz olmuş. Ancak kullandığım en sevdiğim telefon da olduğunu belirtmeden geçmek istemiyorum.