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SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi ile karşınızdayız. Samsung’un en güncel ve en güçlü modeli olan Note 20 Ultra’nın tüm detayları bu videomuzda!
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SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Galaxy Note 20 Ultra, 6,9 inç Dinamik Amoled 2x ekranı ile geliyor. Ekranda S20 ailesinde gördüğümüz gibi FHD’de 120 Hz, QHD’de 60 Hz tazleme hızı bulunuyor. Exynos 990’dan gücünü alan cihazın Türkiye’de satılacak versiyonunda ise 8 GB bellek ve 256 GB depolama yer alıyor. MicroSD kart ile artırılabilir hafızası aynı zamanda çift sim desteği ve e-sim desteği de sağlıyor.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyiler…
Akıllı Telefon
GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra elimize geçer geçmez farklı ışık ortamlarında kameranın tüm modlarını ve performansını denedik. İncelemesi de yakında kanalda olacak. Sizler de fotoğraf ve video performansı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.
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GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
İyi seyirler…
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PROFESYONEL TELEFON! | Sony Xperia 1 II incelemesi
Sony Xperia 1 II incelemesinin ilk bölümü ile karşınızdayız. Türkiye’de maalesef satılmayan bu telefonun birkaç günlük deneyim sonrasındaki detaylarını aktarıyoruz.
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PROFESYONEL TELEFON! | Sony Xperia 1 II incelemesi
7,6 mm inceliginde ve 181 gram ağırlığında olan Xperia 1 II, yılın amiral gemileri arasında en ince ve en hafif telefonlarından biri konumunda. 6,5 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Sony Xperia 1 II, 4K çözünürlüğünde bir OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran sinema formatı olan 21:9 olarak ayarlanması ile fark yaratıyor. Bu hem sosyal medya kullanımında hem de birçok dizi ve film içeriklerinde tam ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Ekranda ayrıca HDR 10 bit teknolojisi mevcut. DCI-P3 renk gamutunu da %100 destekliyor. Ekran 60 Hz olsa da X1 Bravia HDR motoru ile hareket bulanıklığını azaltan Sony, 90 Hz gibi akıcı bir deneyim sağlamayı başarmış.
Profesyonel kamera deneyimi!
Cihazın en önemli noktalarından biri de elbette kameraları. Üç adet 12 MP çözünürlüğünde kamera dizilimine sahip olan Sony Xperia 1 II, 24 mm ana kamerasında 1/1,7 inç büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanıyor. 16 mm ve 70 mm geniş açı ile telefoto lensi de yer alan telefonun kamera arkasında ise Zeiss T* sensör kaplaması mevcut. Bu lenslerdeki yansımayı azaltan ve DSLR kameralara ait lenslerdeki kullanılan bir sistem idi. Böylece mobil tarafta da görüyoruz. Cihazda ayrıca 3D ToF sensör de yer alıyor. Böylece hızlı odaklama yapabilirsen saniyede 20 kare odaklamalı olarak seri çekim yapabiliyor.
Kamera tarafında bahsedilmesi gereken bir diğer önemli detay ise Camera Pro ve Photo Pro özellikleri. Çünkü bu telefonda yer alan Pro modları bir telefonda yer alabilecek en gelişmiş profesyonel modu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sony Alpha fotoğraf makinelerinin arayüzünü kullanan Photo Pro, gerçekten bir Alpha kamera kullanım hissiyatını sağlıyor. Camera Pro ise Cine Alta kamera arayüzü ile bunu sunuyor. Yani gerçek bir kamera kullanımını Photo Pro ve Camera Pro ile sağlayabilirsiniz.
4K 60 fps video kaydı alabilen telefonda OIS ve EIS birlikte kullanılan optik sabitleme sistemi de yer alıyor. OIS desteği olan ana ve telefoto lenste 5 yönlü sabitleyiciye yer verilmiş. Ön tarafta 8 MP bir lens bulunuyor. Özellikle ön kameranın sabitleme özelliğine vurgu yapmak gerek. Çünkü hiçbir başka telefonda bu kadar iddialı bir odaklama görmedik.
Donanımsal özellikler
Donanımsal detaylara geldiğimizde ise bir amiral gemisi olduğunu görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 8 GB bellek 256 GB depolama ve Micro SD kart desteğine sahip olan telefonda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği de yer alıyor.
Hi-Res Audio ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlör bulunan Sony Xperia 1 II, oldukça iyi bir hoparlör performansı sunuyor. Ahize tarzında konumlandırılan hoparlörler, oyun ya da diğer telefon deneyimi sırasında hoparlörün el ile kapatılmasının önüme geçmiş oluyor. Telefonda 3,5 mm jak girişi de korunmuş. DSEE Ultimate desteği sunan cihazda 360 Audio kullanımı da mümkün.
Bağlantı kanadında Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 gibi tüm yeni nesil teknolojiler kullanan telefon, Tip-C USB bağlantısında USB 3.1 standardını koruyor. NFC de bir Sony klasiği olarak yerini aldığını görüyoruz. Bu bağlantı aynı zamanda HDMI ve Display Port olarak kullanılabilir ve başka bir ekrana 4K HDR görüntü aktarımı yapabilecek şekilde ayarlanmış. Oyunları ise PlayStation 4 kontrolcüsü olan DualShock 4 ile oynama imkanı da sunuyor.
Son olarak 4.000 mAh batarya ile kutudan çıkan telefon rahatlıkla bir günü geçebilecek bir kullanım ömrüne sahip iken kutudan çıkan 18 W şarj cihazı ya da kablosuz olarak şarj edilebiliyor.
Genel olarak baktığımızda Sony Xperia 1 II, Türkiye’de satılsa çok sevilecek, ancak fiyatı ile de birçok kişiyi üzecek bir cihaz olmuş. Ancak kullandığım en sevdiğim telefon da olduğunu belirtmeden geçmek istemiyorum.
Akıllı Telefon
Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayacak olursak, ön taraftan delik çentik tasarımıyla birlikte iyi bir ekran kasa oranı sunan LG K61 modelinin arka yüzeyinde dörtlü arka kamera kurulumu ve hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor.
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Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
Sol tarafta ses tuşlarının hemen altında ayrıca bir Google Asistan tuşu konumlandırılmış. Bu sayede direkt fiziksel tuş ile birlikte asistana ulaşabiliyorsunuz. LG K61 modelinde Military Standart 810G yani Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun yüksek ve düşük sıcaklık, nemlilik, ısı ile şoklama ve darbe gibi testlerden başarıyla geçtiğini ifade ediyor.
Ayrıca LG, ülkemizde K61 modelini alan kullanıcılara 1 yıllık ekran değişim garantisi sunuyor. Böylece bir yıl içerisinde eğer bir kaza yaşanır ve ekranınız kırılırsa, LG telefonunuzun ekranını ücretsiz değiştiriyor. Modelin öne çıktığı noktalardan biri kulaklık ile sunduğu ses performansı. Zira telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi ile beraber DTS-X 3D ses desteği bulunuyor. Kulaklığınızı taktığınız anda devreye giren DTS-X 3D, hem 3 boyutlu bir ses deneyimi yaşamanız noktasında, hem de farklı ekolayzır seçenekleriyle birlikte; telefonuyla müzik dinlemeyi veya içerik tüketmeyi sevenler için oldukça başarılı. 6.53 inç boyutlu IPS LCD ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük sunan LG K61 modelinde, IPS panel dolayısıyla hem görüş açısı geniş hem de parlaklık iyi düzeyde. Telefon gücünü orta düzey işlemcilerden biri olan MediaTek Helio P35 işlemcisinden alırken, bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanının 128 GB olarak tutulması, telefonunda çok fazla uygulama, fotoğraf veya video gibi materyalleri depolayan insanlar için gayet iyi.
Ayrıca miscroSD kart yuvasıyla beraber dahili depolamayı da arttırabilmek mümkün. Cihazın arka tarafında 48 MP’lik F/1.8 diyafram değeri sunan ana kameraya ek olarak, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli kamera; insan, evcil hayvan, yemek ve manzara gibi pek çok farklı senaryoyu otomatik olarak tanımlayıp çektiğiniz fotoğrafı iyileştiriyor. Ayrıca düşük ışık noktasında hem f/1.8 diyafram değeri hem de Dört Hücre Teknolojisi fotoğrafta oluşan paraziti azaltarak aydınığı arttırıyor. Cihazın ön tarafında ise yazılımsal olarak portre modu bulunan 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun pil kapasitesine baktığımızda, 4000 mAh’lik kapasite ile telefonun yoğun bir günü çok rahat çıkarabildiğini söyleyebiliriz. LG K61 tüm operatör mağazalarında satılıyor.
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.