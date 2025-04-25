2025’in ilk çeyreği, Türkiye’de en çok abonesi olan dizi ve film platformları açısından dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Yayınlanan son rapor, dijital içerik tüketiminin yön değiştirdiğini net biçimde ortaya koyuyor. İşte Türkiye’de en çok abonesi olan dizi ve film platformları!

Türkiye’de en çok abonesi olan dizi ve film platformları neler? İşte 2025 verileri!

Streaming rehberi JustWatch tarafından Türkiye’de en çok abonesi olan dizi ve film platformları belli oldu. Açıklanan verilere göre, Max (BluTV) %30’luk pazar payıyla 2025’in ilk çeyreğinde liderliği ele geçirdi.

Son dönemde içerik zenginliğini artıran platform, bu başarısıyla Türkiye’de en çok aboneye sahip dizi ve film platformları arasında zirveye yerleşti.

Türkiye’de En Çok Abonesi Olan Dizi ve Film Platformları (2025 İlk Çeyrek)

Max (BluTV) – %30 Netflix – %25 Prime Video – %20 Disney+ – %12 MUBI – %8 YouTube Premium – %3 Exxen – %2 Diğer – %2

Netflix, %25’lik oranla ikinci sıraya gerilerken, Prime Video %20 ile üçüncü sıraya tırmandı. Prime Video’nun yükselişi, sektördeki dengelerin değişmeye başladığının bir göstergesi.

İlk beşi tamamlayan platformlar arasında dikkat çeken iki isim ise Disney+ ve MUBI oldu. Her iki platform da son çeyrekte %3’lük büyüme yakalayarak Türkiye’nin en popüler platformları 2025 listesinde konumlarını sağlamlaştırdı.

İlginç bir detay ise, Max (BluTV)’nin bir önceki çeyreğe göre %5, Netflix‘in ise %4 oranında düşüş yaşamış olması. Bu gerileme, yeni oyuncuların pazarda daha fazla söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor.

Yılın ilk üç ayına ilişkin dikkat çeken diğer bir veri de yıllık büyüme oranları. Disney+ %3, MUBI ise %2’lik artışla öne çıkarken, Max (BluTV) %7, Netflix ise %3 düşüş yaşadı. Küçük çaplı platformlar arasında yer alan YouTube Premium ve Exxen ise sınırlı bir gerileme kaydetti.

Genel tablo, Türkiye’de en çok abonesi olan dizi ve film platformları arasındaki rekabetin dinamik şekilde devam ettiğini ve her an yeni değişimlerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

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