Mobil oyun dünyasında adeta bir çılgınlık haline gelen Flappy Bird, uzun süren sessizliğini bozarak yeniden kullanıcıların karşısına çıktı. İlk kez 2013’te hayatımıza giren ve milyonları ekran başına kilitleyen Flappy Bird geri döndü.

Flappy Bird yeniden yayımlandı!

Flappy Bird gündeme gelişi, oyun tutkunlarını heyecanlandırmış durumda. Şimdilik sadece Epic Games Store üzerinden Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. iOS sürümünün ise geliştirme süreci devam ediyor ve resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Geliştirici ekip, diğer platformlar için planların bulunduğunu ancak henüz paylaşacak yeni bir detay olmadığını ifade etti. Epic Games Store üzerinden Android kullanıcılarına sunulan bu yeni versiyon, geçmişin ruhunu bugünün teknolojisiyle birleştirerek yeniden zirveye oynamayı hedefliyor.

İlk çıkışında Google Play ve App Store’da zirveyi gören Flappy Bird, bu başarısını tekrar yakalamaya kararlı görünüyor. Dönemin en çok indirilen oyunlarından biri olan Flappy Bird, kısa sürede 50 milyondan fazla indirilmeye ulaşmış ve geliştiricisine günlük 50.000 dolarlık kazanç sağlamıştı.

Bu yeni sürümde, oyuna reklam destekli gelir modeli ve uygulama içi satın alımlar da eklendi. Kullanıcılar artık kripto para gibi ekstra baskılara maruz kalmadan, sadece puan rekabetiyle eğlenebilecek.

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