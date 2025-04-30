Galaxy A serisi kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme kapıda. Peki, orta segmentte yapay zeka destekli asistan deneyimi nasıl olacak? Galaxy A telefonlarda artık bir tuşla akıllı yardım mı mümkün olacak? Samsung’un yeni güncellemesi Türkiye’deki kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Galaxy A serisine Gemini destekli akıllı tuş geliyor!

Galaxy A kullanıcıları, artık amiral gemisi cihazlara özel olan bir özelliğe daha kavuşuyor. Samsung’un resmi açıklamasına göre, yakında yayınlanacak yazılım güncellemesi ile birlikte Galaxy A serisindeki belirli modellerde yan tuşa uzun basıldığında Gemini yapay zeka asistanı aktif hale getirilebilecek.

Bu özellik, daha önce yalnızca S serisine özeldi ve şimdi daha geniş bir Samsung telefon kitlesine sunuluyor. Galaxy A modellerine getirilecek bu yapay zeka fonksiyonu, yalnızca basit komutlara yanıt vermekle kalmayacak.

Uygulamalar arası geçiş, navigasyon, mesajlaşma ve hatta hediye önerileri gibi çok yönlü görevleri sesle gerçekleştirme imkânı tanıyacak.

Gemini entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, örneğin Google Haritalar üzerinden bir restoran arayabilecek ve lokasyonu doğrudan Mesajlar uygulamasıyla paylaşabilecek. Bu gelişme, Samsung A serisi ailesini daha akıllı ve etkileşimli hale getiriyor.

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Gemini destekli akıllı tuş özelliği alacak telefonlar neler?

İşte Gemini destekli akıllı tuş özelliği alacak telefonlar listesi!

Galaxy A56 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A25e 5G

Galaxy A24

Galaxy A kullanıcılarının en çok dikkatini çeken konulardan biri de bu güncellemenin yayılım takvimi. Mayıs ayı itibarıyla dünya genelinde sunulması beklenen yazılım, Türkiye’deki Samsung A serisi kullanıcıları için de oldukça kısa sürede erişilebilir olacak.

Samsung A serisine gelen bu yenilik, Samsung’un Google ile olan iş birliğinin önemli bir parçası. Uygun fiyatlı Samsung telefon kullanıcılarının da ileri düzey Gemini özelliklerinden faydalanabilmesi, sektörde önemli bir eşik anlamına geliyor.

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Galaxy A ailesinin yapay zeka ile buluştuğu bu yeni dönem, mobil deneyimi yeniden şekillendirebilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!