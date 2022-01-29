Olumlu Mesaj Geldi: WhatsApp iPad’e Özel Uygulaması Yakında Gelebilir!

WhatsApp arada sırada yeni özellikler denemek ve eklemekle tanınırken, çantasından eksik olan bir şey yerel bir iPad uygulamasıdır. Ancak, Meta‘nın sahip olduğu mesajlaşma platformunun başkanı “bunu yapmayı çok isteriz” dediği için bu durum nihayet değişebilir.

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iPad için WhatsApp Uygulaması Yakında Çıkabilir

WhatsApp başkanı Will Cathcart, The Verge ile yaptığı röportajda insanların bir iPad uygulaması istediğinin farkında olduklarını ve bir tane başlatma fikrini sevdiklerini açıkladı. Şu anda WhatsApp‘ın bir Android, iOS ve masaüstü uygulaması ve ayrıca bir web sürümü var.

Bu, iPad için WhatsApp uygulamasının lansmanının bir onayı olmasa da, şirketin niyetine kesinlikle ışık tutuyor. Özellikle çoklu cihaz özelliğinin yavaş yavaş daha fazla kullanıcıya ulaşmasıyla, lansmanın boru hattında olma ihtimali var.

Cathcart ayrıca WhatsApp‘ın çoklu cihaz destek teknolojisini tanıtmak için çok çalıştığını ve artık resmi olduğu için bir iPad uygulamasının uygun göründüğünü öne sürüyor. “Çoklu cihazım açıksa, telefonumu kapatabilir veya ağ bağlantımı kaybedebilir ve yine de masaüstümde mesajlar alabilirim. Bu, bir tablet uygulaması için telefonunuz açık olmasa bile uygulamayı kullanabilmek için gerçekten önemli olacaktır.

Bilmeyenler için, WhatsApp‘ın şu anda beta aşamasında olan çoklu cihaz desteği özelliği, telefonunuzun aktif bir internet bağlantısına sahip olmasına gerek kalmadan uygulamayı birden fazla cihazda kullanmanıza olanak tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp hesaplarını aynı anda dört cihazda senkronize etmelerini sağlar. iPad yakında cihazlardan biri olabilir.

Bu aynı zamanda Instagram için uzun süredir konuşulan bir iPad uygulamasının da geliştirilebileceği anlamına geliyor. Her ne kadar sosyal medya platformunun CEO’su yakın zamanda neden bir tane olmadığını açıklamış olsa da, bu olasılıktan kaçınıyor. Her durumda, hala umut var.