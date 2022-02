4K 120 HZ OLED TV! | Philips 65OLED806 inceleme

Philips 65OLED806 incelemesiyle karşınızdayız. 4 taraftan ambilight desteği sunan bu model, gerçekten tasarımı ve özellikleri ile şahane bir iş başarmış.

Detaylı bilgi; https://hwp.to/65OLED806

4 taraflı Ambilight.

Philips 65OLED806 4 taraflı Ambilight ile her kare size daha yakındır. TV’nin kenarlarındaki akıllı LED’ler ekrandaki hareketlere tepki verir ve büyüleyici bir ışıltı yayar. Bu deneyimi bir kez yaşadıktan sonra diğer TV’lerden nasıl keyif aldığınızı sorgulayacaksınız.

Yapay Zeka özellikli P5 motor.

Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci sizi bambaşka bir dünyaya götüren gerçekçi görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

Philips OLED TV.

Philips 65OLED806 ile daha geniş bir izleme açısı ve benzersiz gerçekçilikte görüntü elde edersiniz. Siyahlar daha derindir. Renkler gerçeğe daha yakındır. Gölgelerdeki ve vurgulardaki ayrıntılar hassas bir şekilde yeniden üretilir. Tüm önemli HDR formatları desteklenir. Her sahnenin tüm gücünü hissedersiniz.

Dolby Vision ve Dolby Atmos

Birinci sınıf Dolby ses ve video formatı desteği, izlediğiniz HDR içeriğin inanılmaz bir kalitede görüneceği ve duyulacağı anlamına gelir. Bu sayede, tam anlamıyla yönetmenin hedeflediği görüntünün tadını çıkarır ve netlik ile derinlik sunan geniş bir ses deneyimi elde edersiniz.

Şık tasarım.

Bu TV her açıdan üst düzey bir görünüm ve his sunar. Ultra ince metal çerçeveye ve arkadan aydınlatmalı tuşları bulunan yumuşak, dokulu deri arkalı uzaktan kumandaya sahiptir. Tercih ettiğiniz tona bağlı olarak TV’ye her iki şekilde de takabileceğiniz ters çevrilebilir iki tonlu metal ayaklar bulunur.

Android TV.

Philips 65OLED806 Android TV’niz istediğiniz içeriğe istediğiniz zaman erişmenizi sağlar. En sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirerek filmleri veya favori programlarınızı kolayca başlatabilir veya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Oyun için harika.

Philips TV’niz en yeni HDMI 2.1 bağlantısını kullanır ve konsolunuzda oyun oynamaya başladığınızda otomatik olarak ultra düşük gecikme süresi ayarına geçer. VRR ve FreeSync desteği, hızlı aksiyon oyunlarında akıcı bir deneyim sunar. Ambilight oyun modu, heyecanı odanıza taşır.

DTS Play-Fi

Philips TV’nizin DTS Play-Fi özelliği ile herhangi bir odadaki uyumlu hoparlörlere bağlanabilirsiniz. Atıştırmalık hazırlarken filmi dinlemek veya misafirlerinize içecek hazırlarken maç yorumunu kaçırmamak için mutfağınızda kablosuz hoparlör kullanabilirsiniz.

Sesli kontrol. Google Asistan. Alexa ile çalışır.

Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki bir düğmeye basın. TV’yi veya Google Asistan ile uyumlu akıllı ev cihazlarını sesinizle kontrol edin. Alexa uyumlu cihazlar ile Alexa’dan TV’nizi kontrol etmesini isteyin.

Canlı HDR görüntü.

Philips 65OLED806 Dolby Vision dahil tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur. İster kaçırmamanız gereken bir dizi izleyin, ister en yeni video oyununu oynayın, gölgeler hep daha derin olur. Parlak yüzeyler ışıldar. Renkler ise çok daha gerçekçi görünür.

Gözlerinizi yormayan görüntüleme deneyimi

Philips OLED TV’lerle yayın izlerken, oyun oynarken ve dizilerinizi hızla bitirirken gözleriniz yorulmaz. Düşük mavi ışık teknolojisine sahip, titreşimsiz ve rahatsız edici parlama göstermeyen ekranlarıyla UL ve TUV tarafından belirlenen uluslararası standartların da ötesine geçerler. Böylece sevdiğiniz içeriklerin keyfini daha fazla çıkarabilirsiniz.