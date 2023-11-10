1 Kasım itibarıyla devreye giren üniversite öğrencilerinin vergi indirimi alabilecekleri telefon listelerine de başladık.
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ÖĞRENCİYE VERGİ İNDİRİMLİ realme TELEFONLAR | 9.500 TL Altı realme Modelleri
Bu videoda ülkemizde 9500 TL altı fiyatla satılan realme markalı telefonları listeledik. 2023 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
10 SORUDA VERGİSİZ TELEFON ALMA REHBERİ: https://youtu.be/RcwLR_iltmA
9500 TL ALTI realme TELEFONLAR (KASIM 2023)
- realme 10
- realme 9 Pro
- realme 8
- realme C55
- realme 9i
- realme C53