1 Kasım itibarıyla devreye giren üniversite öğrencilerinin vergi indirimi alabilecekleri telefon listelerine de başladık. Bu videoda ülkemizde 9500 TL altı fiyatla satılan Xiaomi markalı telefonları listeledik.

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2023 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

10 SORUDA VERGİSİZ TELEFON ALMA REHBERİ: https://youtu.be/RcwLR_iltmA

9500 TL ALTI XIAOMI TELEFONLAR (EKİM 2023)