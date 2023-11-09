1 Kasım itibarıyla devreye giren üniversite öğrencilerinin vergi indirimi alabilecekleri telefon listelerine de başladık. Bu videoda ülkemizde 9500 TL altı fiyatla satılan Xiaomi markalı telefonları listeledik.
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ÖĞRENCİYE VERGİ İNDİRİMLİ XIAOMI TELEFONLAR | 9.500 TL Altı Xiaomi Modelleri
2023 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
10 SORUDA VERGİSİZ TELEFON ALMA REHBERİ: https://youtu.be/RcwLR_iltmA
9500 TL ALTI XIAOMI TELEFONLAR (EKİM 2023)
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 12
- Redmi Note 10 5G
- Redmi 12
- Redmi Note 11