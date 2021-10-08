Öğrencilere Özel Evde VR Robotik ve Kodlama Atölyesi Tivibu’dan!

Türk Telekom tarafından geliştirilen dijital televizyon platformu Tivibu, en popüler kanalları arasında yer alan Da Vinci TV ile öğrencilere özel bir eğitim projesine imza attığını duyurdu. Tivibu ve Da Vinci TV, tasarım odaklı düşünce ile geleceğin teknolojilerini üreten çocukların yetişmesine destek vermek amacıyla 8-12 yaş arası öğrenciler için özel bir VR Robotik ve Kodlama atölyesi düzenlediğini duyurdu. 8 ve 12 yaş arasında ki Çocuklar, bu online atölyede VEXRobotics’in yeni yazılımı #VEXCode VR ile evde robot olmadan da uzaktan kodlamayı öğrenebilecek.

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Çocuklara eğitimde fırsat eşitliği ve kolay öğrenme ortamları sağlamak adına Da Vinci TV ile düzenli gerçekleştirdikleri bilim ve teknoloji eğitimlerinin Türk Telekom Tivibu çatısı altında çok önemli bir misyonu olduğunu belirten Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Muhammed Ziyad Varol, “Geleceği çocuklarımız ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için Türk Telekom Tivibu olarak var gücümüzle çalışıyoruz.” diye açıklama yaptı.

10 Öğrenci Özel Bir Yarışmayla Seçilecek

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler öncelikle 07-14 Ekim 2021 tarihleri arasında @davinciturkiye ve @tivibu Instagram hesaplarını takibe alması gerekiyor. Hemen ardından Tivibu’nun Instagram resmi hesabında kampanya için paylaşılan postun altına “bir robot tasarlama şansınız olsa, robotun görevi ne olurdu?” sorusunu nedeniyle birlikte yanıt vererek paylaşan ve 3 arkadaşını etiketleyenler öğrenciler yarışmaya katılma hakkına sahip oluyor. Uzman jüri tarafından değerlendirme sonucu kazanan 10 talihli öğrenci, 19 Ekim tarihinde Tivibu’nun @tivibu Instagram resmi hesabından paylaşım ile duyurulacak. Da Vinci TV iş birliğiyle düzenlenen bu keyifli ve eğitim odaklı VR Robotik ve Kodlama eğitimi, 06 Kasım günü 10.30-12.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. (kaynak)