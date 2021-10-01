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10000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
10000 TL üzeri fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar istemizi yeniledik. 2021 yılındaki Eylül ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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İçindekiler
10000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/5z0Bpyo4u88
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/z0LHx-ScaEk
5000 – 7500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/tftXlZ8IXb8
7500 – 10000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/xAk3JwJi-Hw
10000 TL üzeri fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Eylül 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 10.000 TL üzeri fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Xiaomi Mi 11
164,3 x 74,6 x 8,1 MM
196 GRAM
6,81 İNÇ 2K AMOLED
HDR10+, 120 HZ, 10 BİT
GORILLA GLASS VICTUS
SNAPDRAGON 888
6 – 8 – 12 GB / 128 – 256 GB
108 MP + 13 MP + 5 MP
20 MP ÖN KAMERA
HARMAN KARDON HOPARLÖR
4600 MAH BATARYA
55 WATT ŞARJ
50 WATT KABLOSUZ ŞARJ
iPhone 13 mini
131,5 x 64,2 x 7,7 MM
141 GRAM
5,4 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED
HDR10, DOLBY VISION
IP68 SERTİFİKASI
APPE A15 BIONIC
4 GB / 128 – 256 – 512 GB
12 MP + 12 MP
12 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
2438 MAH BATARYA
20 WATT ŞARJ
15 WATT MAGSAFE
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
AÇIK: 166 x 72,2 x 6,9 MM
KATLI: 86,4 x 72,2 x 17,1 MM
183 GRAM
6,7 İNÇ FHD+ AMOLED
HDR10+, 120 HZ
1,9 İÇ DIŞ EKRAN
IPX8 SERTİFİKASI
SNAPDRAGON 888
8 GB / 128 – 256 GB
12 MP + 12 MP
10 MP ÖN KAMERA
3300 MAH BATARYA
15 WATT ŞARJ
10 WATT KABLOSUZ ŞARJ
iPhone 12 Pro
146,7 x 71,5 x 7,4 MM
189 GRAM
6,1 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED
HDR10, DOLBY VISION
IP68 SERTİFİKASI
APPE A14 BIONIC
6 GB / 128 – 256 – 512 GB
12 MP + 12 MP + 12 MP + TOF
12 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
2815 MAH BATARYA
20 WATT ŞARJ
15 WATT MAGSAFE
OnePlus 9 Pro
163,2 x 73,6 x 8,7 MM
192 GRAM
6,7 İNÇ 2K LTPO AMOLED
HDR10+, 120 HZ, 10 BİT
GORILLA GLASS 5
SNAPDRAGON 888
8 – 12 GB / 128 – 256 GB
48 MP + 8 MP + 50 MP + 2 MP
HASSELBLAD KALİBRASYON
16 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
4500 MAH BATARYA
65 WATT ŞARJ
50 WATT KABLOSUZ ŞARJ
iPhone 13 Pro
146,7 x 71,5 x 7,7 MM
204 GRAM
6,1 İNÇ FHD+ Super Retina XDR OLED
HDR10, DOLBY VISION, 120 HZ
IP68 SERTİFİKASI
APPE A15 BIONIC
6 GB / 128 – 256 – 512 GB – 1 TB
12 MP + 12 MP + 12 MP + TOF
12 MP ÖN KAMERA
STEREO HOPARLÖR
3095 MAH BATARYA
20 WATT ŞARJ
15 WATT MAGSAFE
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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