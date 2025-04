Samsung’un güncelleme takviminde neler oluyor? S24 FE One UI 7 güncellemesi neden bu kadar öne çıktı? Kullanıcılar Samsung Android 15 tabanlı yeni One UI sürümünü beklerken, bazı modellerin sürpriz şekilde liste başına yerleşmesi dikkat çekti. Peki One UI 7 ne zaman çıkacak ve bu süreçte S24 FE One UI 7 için neler değişiyor?

S24 FE One UI 7 güncellemesi için tarih netleşti! Amiral gemilerini solladı

S24 FE One UI 7 için yayın takvimi, Samsung’un resmi kaynaklarında diğer modellere göre oldukça erkene çekildi. Gelen bilgilere göre, S24 FE One UI 7 güncellemesi 20 Nisan 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında kullanıcılarla buluşacak.

Bu tarih aralığı, Samsung Android 15 temelli yeni arayüzün en erken yayına alınacağı dönem olarak öne çıkıyor. İlginç olan detaylardan biri ise Galaxy S24 serisinin bile bu güncellemeyi S24 FE One UI 7 modelinden sonra alacak olması.

S24 ailesinin güncelleme aralığı 1 Nisan – 14 Mayıs 2025 olarak görünse de, dağıtım sırasının FE modelinden sonra başlayacağı düşünülüyor. S24 FE One UI 7 bu anlamda Samsung’un güncelleme stratejisinde sıra dışı bir konumda bulunuyor.

Diğer taraftan Galaxy S23 kullanıcıları için tablo pek de iç açıcı değil. Başlangıçta 14 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yayınlanması beklenen Samsung Android 15 güncellemesi, Kanadalı bir operatörün takvimden tarihi geri çekmesiyle birlikte belirsizliğe sürüklendi.

Samsung cephesi henüz resmi bir açıklama yapmasa da, One UI 7 çıkış tarihi konusunda güven tazelemek zorunda kalabilir. S24 FE One UI 7 konusunda bu kadar erkenci davranan şirket, bazı kullanıcıları sevindirirken bazılarını da hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

Güncellemenin içerdiği yeniliklerin neler olacağı merak konusuyken, en dikkat çeken detaylar arasında yeni bildirim paneli, daha gelişmiş gizlilik ayarları ve Android 15 özel optimizasyonlar yer alıyor. Türkiye’deki kullanıcılar da bu güncellemeyi yakından takip ediyor, çünkü S24 FE modeli ülkemizde oldukça ilgi gören bir cihaz.

Samsung Android 15 güncellemesini ilk alanlardan biri olmayı bekliyor musunuz? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 7 ne zaman çıkacak sorusu sizin için hâlâ net değil mi? Daha fazla içerik ve güncel bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın!