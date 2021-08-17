Donanım
Nvidia ve AMD’nin Yeni Rakibi: Intel Arc Tanıtıldı
Intel, birden fazla nesli kapsayacak ve donanım, yazılım, hizmetleri de dahil olmak üzere bir bir çok ürününü kapsayacak yeni bir grafik teknolojisi olan Arc’ı duyurdu.
Duyuruyu Intel’in kendi web sayfası üzerinden yaptı. Intel Arc ürün özelliklerinin, oynanılan oyunları nasıl geliştirebileceğini gösteren bir video hazırlayarak tanıttı. Bu özellikler arasında ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, 4k’ya kadar video çözünürlüğünü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojilerini sunacak. En öneli özelliği ise Intel, Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FideltyFX Super Resolution teknolojilerine kafa tutacak yapay zeka destekli bir teknoloji sunacak.
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İlk Intel Arc Grafik İşlemcileri 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Kod adı “Alchemist” olan ürün üstte belirttiğimiz özellikleri kullanarak Intel’in Xe-HPG mikro mimarisine temel sağlayacak.
Alchemist’in yerini alabilecek gelecekteki kod adları arasında “Battlemage”, “Celestial” ve “Druid” yer alıyor. Intel’in ürünleri için kulağa hoş gelecek bir adlandırma üzerine çalışıldığı gözüküyor.
Intel başkan yardımcısı Roger Chandler, Intel Arc duyurusu hakkında şunları söyledi: “Bugün, birkaç yıl önce başladığımız grafik yolculuğunda önemli bir anı işaret ediyor. Intel Arc markasının lansmanı ve gelecek donanım nesillerinin ortaya çıkması, Intel’in dünyanın her yerinde bulunan oyunculara ve içerik üreticilerine derin ve sürekli bağlılığını ifade ediyor. Bu ürünler piyasaya çıktığında birinci sınıf ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlayacak ve inanılmaz işler yapan ekibimizin yılı olacak.”
Intel Arc Neden Önemli ?
Intel’in kendi başına grafik işlemcisi alanına girmesi tam olarak sürpriz değildi. Üsttede Intel başkan yardımcısı Roger Chandler’in de dediği gibi birkaç yıl önce başlanan çalışmaların meyvesi yeni ortaya çıktı. Grafik işlemcilerinin CES 2022’de piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu.
Intel Arc’nin tek başına grafik işlemci pazarında yapabileceği sarsıntı, Arc’ye daha heyecanlı bakmamıza sebep oluyor. Nvidia ve AMD, GeForce RTX 30 serisinin etkileyiciliği sayesinde, birincilik koltuğunda oturuyorlardı. Intel, grafik işlemcisi devlerinden herhangi birisi için tehdit oluşturmayı planlıyorsa, kesinlikle planı olumlu olacaktır.
Ne yazık ki kullanıcılar için bu kartları elde etmek çok kolay olmayacak. Nvidia kartlarının küresel çip sıkıntısı, kripto para birimi ile madencilik yapılması ve gelecek olan vergilerden dolayı ne yazık ki ulaşılması zor canavarlar olacaklar.
Grafik işlemcileri alanında biraz daha fazla rekabet görmek harika olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla bütçe dostu fiyatlara daha fazla kartın hazırda bulunmasını ve üst düzey PC oyunlarını çok daha geniş kitlelere tanıtmaya hizmet edebilir.
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Donanım
Gigabyte’dan GP-P850GM ve GP-P750GM güç kaynakları ile ilgili geri çağırma duyurusu!
Ürettiği ve satışa sunduğu ürünleri sadece satış öncesi değil satış sonrası da takip eden Gigabyte, GP-P850GM ve GP-P750GM model güç kaynaklarıyla ilgili basında yer alan eleştirileri ve endişeleri de yakından takip etmiş olacak ki; bu modellerle ilgili olarak resmi bir açıklama yaptı.
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GP-P850GM ve GP-P750GM model güç kaynağı kullanıcılarının ne yapması gerekiyor
Şöyle ki Gigabyte bu model güç kaynaklarıyla ilgili iddialara dair 6 maddelik bir açıklama yaptı. Bu 6 madde şu şekilde:
- Masaüstü PC modellerinde, zaman zaman maksimum Watt değerinin kabul edilebilir sınırları aştığı durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden Gigabyte markalı GP-P850GM ve GP-P750GM modelleri, OPP (Over Power Protection) yani güç aşımı koruması denilen bir sisteme sahip. OPP sistemi, cihaz normal çalışma aralığında beklenmeyen bir güç yüklemesiyle karşılaştığı zaman, gücü düşürerek cihazı koruma altına alma prensibiyle çalışıyor. Bu modellerde bulunan OPP sistemi de diğer Gigabyte güç kaynağı modellerinde olduğu gibi benzer koruma değerlerine sahip. Bu değerler de şu şekilde; eğer güç, GP-P850GM modeli için %120 ve %150 aralığındaki bir değerde normal çalışma aralığının üstüne çıkarsa OPP tarafından güç kesiliyor. Bu değerleri her iki güç kaynağı için Watt cinsinden vermemiz gerekirse de; GP-P850GM için 1020W ~ 1300W aralığında bir güç değerine ulaşılması OPP’nin devreye girmesini sağlıyor. GP-P750GM için de bu güç aralığı 900W ~ 1125W şeklinde.
- Gigabyte, ikinci madde için teknoloji basınından ve donanım sektöründe çalışan profesyonellerden gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkate aldığını belirtmiş. Gigabyte’ın belirttiği üzere 2 güç kaynağı için de yaşanmasından korkulan problemlerin testleri, DC akım (doğrudan akım) yükleme kaynağına cihazların bağlanmasıyla gerçekleştiriliyor. DC akım verilen cihazlar, uzun süreler boyunca %120 ve %150’lik güç yüküne maruz bırakılıyor ve böylelikle OPP’nin görevini yerine getirip getiremediği gözleniyor. Bu testi gerçekleştirmek bir noktada mantıklı fakat diğer bir yandan güç kaynaklarını bu şekilde test ettiğiniz zaman cihazların komponentleri ciddi hasar görüyor ve cihazların ömrünü ciddi manada kısaltmış oluyorsunuz.
- 3. parti şahısların bu şekilde yaptığı testlerin normal şartlarda yaşanması çok düşük bir ihtimal. Fakat durumun farkında olan Gigabyte, sorunu çözebilmek ve güç kaynaklarındaki güvenlik katsayısını artırabilmek adına bu modellerdeki OPP devreye giriş noktalarını daha küçük değerlere çekmiş. Yeni OPP değerleri GP-P850GM için %120 ~ %150 aralığından %110 ~ %120 aralığına düşürülmüş. Bu değerlerin Watt üzerinden karşılığı da şu şekilde; OPP’nin devreye girme aralığı 1020W ~ 1300W değerinden 950W ~ 1050W aralığına indirilmiş. GP-P750GM modeli için de yüzdesel bazda aynı değişiklik yapılırken Watt değerleri için OPP’nin devreye girmesi gereken yeni aralık 900W ~ 1125W aralığından 825W ~ 925W aralığına indirilmiş.
- 4. maddede Gigabyte yaptığı ve yapacağı hamlelerle müşterilerinin gerek satış öncesi gerekse de satış sonrası güvenini korumak istediğini belirtmiş. Gigabyte tarafından da belirtildiği üzere bu 2 güç kaynağı modeli üzerinde yapılan deneylerde bu riskin oluşturulması için kurulan düzenek hem normal hayatta karşılaşılması pek olası bir durum değil hem de bu sürece maruz kalan bir güç kaynağı zaten hasar gördüğü ve ömür kaybı yaşadığı için risk oluşturması zaten normal. Bu durum Gigabyte tarafından tekrar hatırlatılmış.
- Gigabyte’ın konuyla ilgili açıklamasının 5. maddesinde de, bu 2 ürünün de uluslararası kuruluşlar tarafından sertifikalandırıldığına dair bir vurgu yapılmış durumda. Şayet Gigabyte bu 2 ürünle aşağıda gördüğünüz sertifikaların hepsine layık görülmüş durumda.
6. maddede, kullanıcıların içinin rahat olmasını isteyen Gigabyte, düzenlemeden önce satışa sunulan serilerin de seri numaralarını paylaşmış. OPP ayarlaması öncesi ve sonrası üretilen serilerin ikisi de günlük kullanımda gayet güvenli sistemler olsalar da; gönlü rahat etmeyen kullanıcıların yeni OPP değerlerine sahip cihazlara ulaşabilmesi için bir değişim kampanyası da başlatmış. Böylelikle aşağıda listelenen seri numarasına sahip GP-P850GM ve GP-P750GM kullanan müşteriler, Gigabyte ile iletişime geçerek ellerindeki ürünleri yeni OPP değerine sahip modellerle ücretsiz bir şekilde değiştirebilecekler.
Eski OPP değerlerine sahip olan ve değişime sunulabilecek seri numaralarıysa şu şekilde:
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Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
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