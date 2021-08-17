Nvidia ve AMD’nin Yeni Rakibi: Intel Arc Tanıtıldı

Intel, birden fazla nesli kapsayacak ve donanım, yazılım, hizmetleri de dahil olmak üzere bir bir çok ürününü kapsayacak yeni bir grafik teknolojisi olan Arc’ı duyurdu.

Duyuruyu Intel’in kendi web sayfası üzerinden yaptı. Intel Arc ürün özelliklerinin, oynanılan oyunları nasıl geliştirebileceğini gösteren bir video hazırlayarak tanıttı. Bu özellikler arasında ağ gölgelendirme, değişken oranlı gölgeleme, 4k’ya kadar video çözünürlüğünü yükseltme ve gerçek zamanlı ışın izleme teknolojilerini sunacak. En öneli özelliği ise Intel, Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FideltyFX Super Resolution teknolojilerine kafa tutacak yapay zeka destekli bir teknoloji sunacak.

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İlk Intel Arc Grafik İşlemcileri 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Kod adı “Alchemist” olan ürün üstte belirttiğimiz özellikleri kullanarak Intel’in Xe-HPG mikro mimarisine temel sağlayacak.

Alchemist’in yerini alabilecek gelecekteki kod adları arasında “Battlemage”, “Celestial” ve “Druid” yer alıyor. Intel’in ürünleri için kulağa hoş gelecek bir adlandırma üzerine çalışıldığı gözüküyor.

Intel başkan yardımcısı Roger Chandler, Intel Arc duyurusu hakkında şunları söyledi: “Bugün, birkaç yıl önce başladığımız grafik yolculuğunda önemli bir anı işaret ediyor. Intel Arc markasının lansmanı ve gelecek donanım nesillerinin ortaya çıkması, Intel’in dünyanın her yerinde bulunan oyunculara ve içerik üreticilerine derin ve sürekli bağlılığını ifade ediyor. Bu ürünler piyasaya çıktığında birinci sınıf ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlayacak ve inanılmaz işler yapan ekibimizin yılı olacak.”

Intel Arc Neden Önemli ?

Intel’in kendi başına grafik işlemcisi alanına girmesi tam olarak sürpriz değildi. Üsttede Intel başkan yardımcısı Roger Chandler’in de dediği gibi birkaç yıl önce başlanan çalışmaların meyvesi yeni ortaya çıktı. Grafik işlemcilerinin CES 2022’de piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu.

Intel Arc’nin tek başına grafik işlemci pazarında yapabileceği sarsıntı, Arc’ye daha heyecanlı bakmamıza sebep oluyor. Nvidia ve AMD, GeForce RTX 30 serisinin etkileyiciliği sayesinde, birincilik koltuğunda oturuyorlardı. Intel, grafik işlemcisi devlerinden herhangi birisi için tehdit oluşturmayı planlıyorsa, kesinlikle planı olumlu olacaktır.

Ne yazık ki kullanıcılar için bu kartları elde etmek çok kolay olmayacak. Nvidia kartlarının küresel çip sıkıntısı, kripto para birimi ile madencilik yapılması ve gelecek olan vergilerden dolayı ne yazık ki ulaşılması zor canavarlar olacaklar.

Grafik işlemcileri alanında biraz daha fazla rekabet görmek harika olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla bütçe dostu fiyatlara daha fazla kartın hazırda bulunmasını ve üst düzey PC oyunlarını çok daha geniş kitlelere tanıtmaya hizmet edebilir.