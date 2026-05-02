Türkiye’de dijital mecraların işleyişini ve çocukların çevrimiçi güvenliğini merkeze alan kapsamlı sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle reşit olmayan kullanıcıların kontrolsüz içeriklere erişimini kısıtlamayı hedefleyen bu yasa, teknoloji devlerine yaş doğrulaması gibi kritik teknik yükümlülükler getiriyor. Peki, milyonlarca kullanıcıyı ve dev platformları etkileyecek olan bu yeni kurallar dijital alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek?

Yeni sosyal medya düzenlemesi ve yaş sınırı kriterleri

Yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi kapsamında artık 15 yaşını doldurmamış çocukların platformlara erişimi doğrudan kısıtlanacak. Şirketler bu sınırı denetlemek amacıyla etkili bir yaş doğrulaması mekanizması kurmak ve gerekli teknik önlemleri almakla sorumlu tutuluyor. 15 yaşın üzerindeki çocuk kullanıcılar için ise sunulan hizmetlerin içerik ve güvenlik açısından diğer kullanıcılardan ayrıştırılması gerekecek.

Düzenleme sadece içerik erişimiyle sınırlı kalmıyor; ebeveyn kontrol araçlarının çok daha şeffaf ve işlevsel hale getirilmesini zorunlu kılıyor. Artık platformlar, çocukların uygulama içi satın alma, abonelik başlatma ve günlük kullanım süresi gibi kritik eylemlerini ebeveyn onayına tabi tutmak zorunda. Bu durum, teknoloji şirketlerinin Türkiye özelinde kullanıcı arayüzlerini ve güvenlik protokollerini yeniden tasarlaması anlamına geliyor.

Özellikle günlük erişimi 10 milyonu aşan dev sosyal ağ sağlayıcıları için operasyonel hız kriteri de değişti. Acil durumlarda verilen içerik kaldırma veya erişim engelleme kararlarının artık en geç bir saat içinde uygulanması şart. Hukuka aykırı olduğu tescillenen içeriklerin başka hesaplar üzerinden tekrar dolaşıma sokulmasını engellemek için proaktif bir filtreleme sistemi kurulması da yasal bir zorunluluk haline geldi.

Oyun platformlarına temsilci ve derecelendirme şartı

Yeni yasayla birlikte oyun platformları da tarihlerindeki en sıkı denetim süreciyle karşı karşıya kalıyor. Günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun servislerinin Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurması artık mecburi. Bu temsilci, hem yasal muhatap olacak hem de platformun Türkiye’deki yükümlülüklerinden sorumlu tutulacak.

Oyun dünyası için getirilen bir diğer önemli yenilik ise yaş derecelendirme sistemi. Platformlar, uygun şekilde derecelendirilmemiş oyunları kullanıcılara sunamayacak. Eğer bir içerik derecelendirme sürecinden geçmemişse, otomatik olarak en yüksek yaş kategorisine dahil edilerek erişime sunulabilecek. Bu adım, çocukların kendi yaş grubuna uygun olmayan oyun içi içeriklerle karşılaşma riskini minimize etmeyi amaçlıyor.

Yaptırımlar: Milyonluk cezalar ve bant daraltma süreci

Yükümlülüklere uymayan platformlar için belirlenen yaptırım merdiveni oldukça sert basamaklardan oluşuyor. İlk etapta 1 milyon TL’den başlayan idari para cezaları, ihlalin sürmesi durumunda 30 milyon TL seviyesine kadar ulaşabiliyor. Para cezalarına rağmen uyum sağlanmayan durumlarda ise platformların Türkiye’den reklam alması yasaklanacak.

Sürecin en kritik noktası ise dijital dünyada “erişimi imkansızlaştırma” olarak görülen bant daraltma cezası. İlgili platform 3 ay içinde uyum göstermezse, internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından sulh ceza hakimliği kararıyla yüzde 90 oranında daraltılabilecek. Bu seviyede bir bant daraltma, platformun Türkiye’den teknik olarak kullanılamaz hale gelmesi sonucunu doğuracak.

Şirketlerin bu teknik ve idari değişikliklere uyum sağlayabilmesi için Resmi Gazete yayımından itibaren 6 aylık bir geçiş dönemi tanındı. Bu süre sonunda, Türkiye pazarında kalmak isteyen tüm sosyal medya ve oyun devlerinin yerel mevzuata tam uyumlu hale gelmesi bekleniyor. Sektördeki genel kanı, bu sert önlemlerin platformları daha şeffaf bir güvenlik politikası izlemeye zorlayacağı yönünde.

Bant daraltma nedir?

Bant daraltma, bir internet sitesine veya platforma ayrılan veri yolu kapasitesinin yapay olarak düşürülmesidir. Bu işlem uygulandığında kullanıcılar ilgili platforma erişirken aşırı yavaşlık, donma veya bağlantı kopması gibi sorunlar yaşar; kapasite %90 daraltıldığında ise platform pratikte erişilemez hale gelir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dijital platformlardaki 15 yaş sınırı ve bant daraltma cezaları çocukları korumak için yeterli olacak mı?