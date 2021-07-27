Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!

Reuters’ın yaptığı habere göre bir dünya devi olan Intel, Qualcomm için işlemci üretimine başlayacağını duyurdu. Pazartesi günü yapılan açıklamada, fabrikalarının Qualcomm şirketi için yonga setleri oluşturmaya başlayacağını ve 2025 yılına kadar Taiwan merkezli Semiconductor şirketi ve Samsung gibi diğer büyük çip üreticisi rakipleri yakalamak için yeni fabrikalar ve dökümhane işini genişletmek için bir yol haritası belirleyeceği bildirildi.

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En küçük, en hızlı bilgi işlem çiplerini üretme teknolojisinde onlarca yıldır liderliğe oynayan Intel, dökümhane çipi işi için başka bir yeni müşterisi de Amazon şirketi olacak. Ancak Intel bu liderliğe oynamasını TSMC ve Samsung’a kaybetti. Ayrıca rakipleri sayılabilecek AMD ve NVDIA şirketlerinin de bu şirketlerle çalışması Intel’e güç kaybettirdi. Hali hazırda AMD’nin Samsung ile çip geliştirdiği de biliniyorken durum Intel için daha da kötğ hale geldi.

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Intel Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2025 yılına kadar liderliğini yeniden kazanmayı beklediklerini söyledi ve önümüzdeki dört yıl içinde piyasaya sürülecek olan beş set çip üretme teknolojisini de açıkladı. Intel’in transistörler için yeni tasarımı, dijital birlere ve sıfırlara dönüşen küçük anahtarlardan oluşuyor. 2025’ten başlayarak, Hollandalı bir holding olan ASML’’den aşırı ultraviyole litografi olarak adlandırılan ve eski moda bir fotoğraf basmak gibi çip tasarımlarını silikon üzerine yansıtan yeni nesil makinelere üretim gerçekleşecek. Intel ayrıca, TSMC ve Samsung’un rekabet eden teknolojileriyle uyumlu “Intel 7” gibi adlar kullanarak yonga üretme teknolojisi için adlandırma şemasını değiştireceğini söyledi.

Intel daha önce “nanometre” cinsinden özelliklerin boyutunu ima eden isimler kullanıyordu. Teknoloji pazarları tahmin firması olan VLSIresearch’ün genel müdürü Dan Hutcheson, zamanla çip üreticileri tarafından kullanılan isimlerin keyfi işaretleme terimleri haline geldiğini söyledi. Ayrıca bunun Intel’in daha az rekabetçi olduğu yönünde yanlış bir izlenim verdiğini söyledi. Bunun üzerine şirket isimlendirme politikasında da değişiklik yapacak gibi gözüküyor.

Intel’in ilk büyük müşterileri Qualcomm ve Amazon olacak. Cep telefonları için çip üretimine hakim olan Qualcomm, Intel’in 20A çip yapım süreci dediği süreci kullanacak ve çipin tükettiği gücü azaltmaya yardımcı olmak için yeni transistör teknolojisini kullanacak.

Ayrıca Amazon Web Hizmetleri için giderek artan bir şekilde kendi veri merkezi yongalarını yapan Amazon, henüz Intel’in yonga oluşturma teknolojisini kullanmıyor ancak Intel’in paketleme teknolojisini, yongaları bir araya getirme sürecini kullanacak ve bunları bir araya toplayacak. Bunuu da 3D oluşumu sayesinde gerçekleştirecek. Analistler de Intel’in bu paketleme teknolojisinde diğer rakiplerinden daha üstün olduğunu söylüyor.

Ek olarak Intel’in bu anlaşmalardan ne kadar gelir elde edeceği veya ne kadar büyüklükte bir üretim büyüklüğü olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Qualcomm’un daha öncelerinde bir çipi üretmek için birden fazla üreticiyle çalışmış olduğunu düşünürsek Intel’in kazancınının ne kadar olabileceği hakkında fikirler daha da zor hale geliyor.

Intel’in karşı karşıya olduğu en büyük soru önceki CEO Brian Krzanich yönetiminde yıllarca süren gecikmelerden sonra teknoloji vaatlerini yerine getirip getiremeyeceği konusu. Geçtiğimiz haftalarda ise Intel, Sapphire Rapids adlı yeni bir veri merkezi yongasının geciktiğini duyurmuştu.

Bakalım bundan sonra Intel nasıl bir strateji izleyecek ve iş yaptığı büyük markalarla olan ilişkilerini sağlıklı olarak yürütebilecek mi? Önünde büyük bir potansiyel pazarı ne derece etkili şekilde değerlendirecek merak konusu. Sizce Intel Qualcomm ve Amozon ile yaptığı anlaşmalar ile başarılı olabilir mi?