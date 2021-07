Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!

GSMArena’nın yaptığı habere göre Realme Flash, manyetik şarjlı ilk Android telefon olacak gibi gözüküyor. Bu teknoloji bildiğiniz gibi daha önce Apple’ın iPhone 12 serisinde Magsafe olarak karşımıza çıkmıştı. Realme’nin yeni telefonu resmi olarak render görselleriyle birlikte teknik özellikleri de sızdırıldı.

Bakmakta fayda var: Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Açıklama geldi!

Birkaç gün önce, şarj olması için telefona manyetik olarak takılarak Apple MagSafe’in işlevselliğini taklit etmesi beklenen Realme’nin MagDart şarj cihazlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise, GSMArena’daki editörlerden yeni bir sızıntı, manyetik şarjı destekleyecek ilk Android telefona göz atmamıza olanak sağlıyor.

Realme tarafından atılan tweet’te onaylandığı gibi, Realme Flash, Android ekosistemine yeni bir teknoloji olarak manyetik şarjı getirecek. Telefonun sızdırılan görselleri, Snapdragon 888 yonga setinden güç alan bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Telefonun “Telefon Hakkında” sayfasını gösteren bir resim, Realme Flash’ın muhtemelen en üst versiyon olarak 12GB RAM ve 256GB depolama olacağını gösteriyor. Ayrıca Android 11 ile geleceği de konuşulanlar arasında.

In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.

It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!

RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw

— realme (@realmeIndia) July 27, 2021