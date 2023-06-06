Nvidia, geçen yılın Ekim ayında ilk GeForce RTX 40 serisi grafik kartı olan GeForce RTX 4090’ı piyasaya sürdü. Şirket daha sonra Kasım ayında GeForce RTX 4080’i ve Ocak 2023’te RTX 4070 Ti’yi tanıttı. En son olarak, Nvidia RTX 4070’i duyurdu. Bu serinin tamamı, TSMC’nin 4nm işlem düğümünü kullanan birçok mobil işlemciyle birlikte geliyor. Ancak raporlar, yaklaşan Nvidia RTX 50 serisinin daha gelişmiş bir 3nm düğümü üzerine inşa edileceğini gösteriyor.

TSMC, iddia edilen etkileyici performans iyileştirmeleri sunan 3nm işlem düğümünde önemli ilerlemeler kaydetti. N3 işlemi, TSMC’nin 2020’de piyasaya sürdüğü 5nm düğüme kıyasla %60 ila %70 daha yüksek mantık yoğunluğu ve %15 daha yüksek performans sağlarken %30 ila %35 daha az güç tüketir. Bu yeni düğüm, 4nm düğümüne kıyasla da önemli gelişmeler sunuyor.

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RTX 50 serisinin (Donanım Zamanları Üzerinden) yeni işlem düğümünü kullanacağını düşündüğümüzde, önemli bir performans artışı bekleyebiliriz. Bilinen bilgilere göre, yaklaşan RTX 50 serisi GPU’ların Blackwell kod adıyla 2024’te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Benzer şekilde RTX 40 serisi gibi, bu kartlar da tek parça tasarımına sahip olacak. Daha küçük bir işlem düğümü kullanıldığından, transistör sayısı bir milyarı aşabilir ve yoğunluklar yaklaşık olarak 150 milyar/mm²’ye ulaşabilir.

Blackwell’in 3GHz üzerinde çekirdek saat hızları ve 512 bit’e kadar veri yolu genişlikleri sunması bekleniyor, bu da HBM belleğine rakip bir bellek bant genişliği anlamına geliyor.