Nvidia GeForce RTX 4060 Ti serisini duyurdu. Şirket önümüzdeki hafta 449 avroya 8 GB’lık bir varyantı piyasaya sürecek. Temmuz ayında ise 559 avroya 16 GB’lık bir model gelecek. Şirket ayrıca temmuz ayında tavsiye edilen perakende satış fiyatı henüz bilinmeyen daha düşük konumlu bir RTX 4060’da piyasaya sürülecek.

Nvidia, GeForce RTX 4060 Ti’yi 8 ya da 16GB bellekle sunuyor, ancak iki varyantın diğer özellikleri birbiriyle aynı olacak. Kartların her ikisi de 4352 CUDA çekirdeği ve 32MB L2 önbelleğe sahip bir AD106 GPU’ya sahip. Nvidia ayrıca, ekran kartlarının 22Tflops’a kadar gölgelendirme hesaplama gücü sunduğunu iddia ediyor. GPU’lar 288GB/s’lik bir bellek bant genişliği sunuyor. Nvidia, ekran kartının oyun oynarken ortalama 140W tükettiğini iddia etse de 4060 Ti’nin toplam kart gücü 160W.

Nvidia’ya göre RTX 4060 Ti, Frame Generation olmadan DLSS yükseltme kullanıldığında RTX 3060 Ti’den ortalama yüzde 15 daha hızlı. Ancak üreticiye göre, kare enterpolasyonu için bu AI özelliği kullanıldığında, kart 3060 Ti’den ortalama yüzde 70 daha hızlı. Nvidia ayrıca RTX 4060 Ti’yi 2019 RTX 2060 Super ile karşılaştırıyor. Yeni gpu’nun DLSS yükseltme ile ortalama yüzde 70 daha hızlı olduğu, ancak Frame Generation olmadığı söyleniyor. Frame Generation kullanıldığında bu fark yüzde 160’a ulaşacak.

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Nvidia ayrıca bir GeForce RTX 4060 da tanıtıyor. Bu ekran kartı 3072 CUDA çekirdeği ve 24MB L2 önbelleğe sahip bir AD107 gpu’ya sahip. Bu ekran kartı standart olarak 8GB bellekle geliyor ve 272GB/s’ye kadar bellek bant genişliğine ulaşıyor. Nvidia, Frame Generation içermeyen bu ekran kartının mevcut RTX 3060’tan yüzde 20 daha hızlı olduğunu söylüyor.

8GB belleğe sahip GeForce RTX 4060 Ti 24 Mayıs’ta 449 avroluk tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla satışa sunulacak. RTX 4060 Ti 16GB ise temmuz ayında 559 Euro’ya satışa sunulacak. RTX 4060 da temmuz ayında piyasaya sürülecek ve Nvidia bu ekran kartının 329 avroya mal olacağını söylüyor.