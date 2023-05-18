GTA 6 ne zaman gelecek? Yıllardır interneti çalkalayan ve tüm söylenti ve dedikoduların merkezinde yer alan bir soru. Ancak bugün, GTA efsanesinin yayıncısı Take-Two, spekülasyonlara kendi katkısını ekledi. GTA 6’nın en erken 2024 yılında gelebileceğini öne sürüyor. İşte ayrıntılar.

Take Two, yatırımcılarla yaptığı yıllık toplantıda, geleceği ve 2025 mali yılı (2024 yılının bir bölümünü içeriyor) için beklentileri hakkında konuştu. Ünlü GTA 6’nın gelişini görebileceği için yayıncının üzerine çok fazla bahis oynadığı bir dönem.

İçindekiler GTA 6 2024 gibi erken bir tarihte gelebilir

GTA 6 2024 gibi erken bir tarihte gelebilir

Tutanaklarda GTA 6’nın adı açıkça geçmiyor. İşte yapımcının tam açıklaması;

“2025 mali yılı şirketimiz için merakla beklenen bir yıl. Son yıllarda şirketimizi daha da yüksek bir başarı seviyesine taşıyacağına inandığımız bir dizi projeyi piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz. 2025 mali yılında, bu yeni döneme yeni endüstri standartlarını belirleyeceğine ve 8 milyar dolar gelire ulaşmamıza yardımcı olacağına inandığımız inanılmaz oyunlarla girmeyi umuyoruz.”

Yıllardır üzerinde çalışılan bu “endüstri standartlarını belirleme” projeleri arasında GTA 6’dan başka bir şey görmek zor. Dolayısıyla GTA 6’nın, eğer gerçekten GTA 6 ise, önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte gelmesi mümkün. Belki de tam zamanı!

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Bir hatırlatma olarak, GTA 6 geliştiricisi Rockstar tarafından resmi olarak tanıtılmadı. Ancak, bir sızıntı bize birkaç ay önce oyunun ilk görüntülerini gösterdi. Bu görüntüler, bu yeni oyunun Vice City’de (Miami’nin bir taklidi) geçeceğini ve bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki karakter olarak oynama imkânı vereceğini kuvvetle gösteriyor.