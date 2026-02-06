Roborock H60 Serisi, kablosuz dikey süpürge kategorisinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik, performansı, ergonomiyi ve otomasyonu birleştiren iki yeni model sunuyor. Modern yaşam alanlarında gün boyunca biriken toz ve partiküller, süreklilik gerektiren bir temizlik ihtiyacı oluştururken, kullanıcılar için hızlı ve kesintisiz çözümler önem taşıyor.

Roborock H60 Serisi özellikleri

Roborock H60: Dengeli ve erişilebilir performans

Roborock H60, serinin dengeli ve erişilebilir performans modeli olarak HyperForce™ emiş teknolojisiyle 115 AW seviyesine ulaşan çekiş gücü sunuyor. Bu yapı, günlük temizlik ihtiyaçları için halı lifleri arasındaki ince partikülleri ve sert zeminlerde biriken kiri etkili biçimde topluyor.

H60’ın öne çıkan mekanik özelliklerinden biri olan 7.200 deep patting hareketi, halı yüzeyinde mikrotitreşim oluşturarak zemine tutunan partiküllerin serbest kalmasına yardımcı oluyor. Bu özellik, emiş performansını destekleyen fiziksel bir derin temizlik etkisi yaratıyor. Bu da Roborock H60 Serisi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Entegre 5 aşamalı filtrasyon sistemi ve HEPA filtre, partiküllerin sistem içinde tutulmasına yardımcı olurken bakım sürecini sadeleştiriyor. LED Precision Head™ aydınlatmalı başlık, dar alanlarda görünürlüğü artırırken, Dual Anti-Tangle Brush™ sistemi saç ve lif dolanmasını azaltarak bakım ihtiyacını düşürüyor. Ergonomik gövde tasarımı günlük kullanımda akıcı bir yönlendirme sağlıyor.

Roborock H60 Hub Ultra: Yüksek performans ve otomasyon

Roborock H60 Serisi’nin yüksek performans ve otomasyon odaklı modeli olan H60 Hub Ultra, HyperForce™ teknolojisiyle 210 AW seviyesine ulaşan emiş gücü sunuyor. Bu gelişmiş çekiş kapasitesi, derin halı temizliği ve yoğun partikül birikimi olan alanlarda daha güçlü bir performans sağlıyor.

Model, aynı zamanda 7.200 deep patting mekanizmasını kullanarak yüzeye tutunan tozun fiziksel olarak gevşetilmesine katkı sağlıyor. Bu model, güçlü bir kablosuz dikey süpürge arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Modelin ayırt edici bileşeni olan Auto-Empty Hub™ otomatik toz boşaltma istasyonu, temizlik tamamlandığında haznedeki tozu otomatik olarak istasyona aktarıyor. Bu sistem, kullanıcı temasını azaltıyor ve cihazı sürekli kullanıma hazır tutuyor.

LED Smart Display™ kontrol paneli, pil seviyesi ve bakım durumunu gerçek zamanlı göstererek temizlik sürecini daha şeffaf hâle getiriyor. Ergonomik tutma sapı ve dengeli gövde yapısı, gelişmiş modelde de tek elle kontrolü mümkün kılıyor. Roborock H60 Serisi bu modelle otomasyonu bir adım ileri taşıyor.

Roborock H60 Serisi, farklı performans seviyelerini otomatik bakım çözümleri ve kullanıcı dostu tasarımla birleştirerek kablosuz temizlik anlayışında yeni bir denge sunuyor. Seri, günlük temizlik ihtiyaçlarına uyum sağlayan iki farklı yaklaşımı tek çatı altında toplayarak modern evlerin bakım rutinine entegre edilen bir yardımcı olarak konumlanıyor.