Teknoloji devi Google, Türkiye’de bir kez daha Rekabet Kurumu’nun radarına girdi. Kurum, milyarlarca cihazda kullanılan Android işletim sistemine yönelik yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin mobil pazardaki hakimiyetini nasıl kullandığına dair ciddi endişeleri beraberinde getiriyor. Peki, Rekabet Kurumu’nun Google‘a yönelik bu yeni hamlesinin arkasında yatan sebepler neler?

Rekabet Kurumu’nun Google soruşturmasının temelindeki iddialar

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yeni adım, daha önce gerçekleştirilen ‘Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi’ sırasında elde edilen bulgulara dayanıyor. Kurum, Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin ve şirketin uygulama geliştiricilere yönelik politikalarının rekabeti engelleyici nitelikte olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, Avrupa Birliği’nin teknoloji devlerine yönelik attığı adımları anımsatıyor ve Türkiye’nin de benzer bir yolu izlediği yorumlarına neden oluyor.

Soruşturmanın merkezinde, Google‘ın kendi servislerini haksız bir şekilde ön plana çıkardığı iddiaları yer alıyor. Özellikle Google Arama, Chrome tarayıcı ve Sesli Asistan gibi uygulamaların, cihaz üreticileriyle yapılan anlaşmalar yoluyla varsayılan olarak sunulması ve rakiplerine karşı avantaj sağlaması mercek altına alınıyor. Bu durum, kullanıcıların alternatif hizmetlere erişimini zorlaştırabiliyor.

Kurumun resmi duyurusunda endişe yaratan davranışlar detaylandırıldı. Açıklamada, “Google Arama parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi Google’ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama’ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, Google Chrome tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması” gibi hususlara dikkat çekiliyor. Bu maddeler, Android soruşturması sürecinin ne kadar kapsamlı olacağının sinyallerini veriyor.

Üreticiler ve Geliştiriciler de Kapsamda

Soruşturma sadece ön yüklü uygulamalarla sınırlı kalmıyor. Rekabet Kurumu, teknoloji devinin, cihaz üreticilerinin Android’in açık kaynak kodunu kullanarak kendi işletim sistemlerini geliştirmelerini veya üçüncü taraf işletim sistemlerini kullanmalarını engellediği iddialarını da inceliyor. Bu, üreticilerin inovasyon yapma ve pazarda farklılaşma özgürlüğünü kısıtlayan bir faktör olarak görülüyor.

Ayrıca, ‘Android Geliştirici Doğrulama Programı’ kapsamında yapılan son politika değişiklikleri de soruşturma dosyasına dahil edildi. Bu değişikliklerin uygulama geliştiricileri üzerinde rekabeti kısıtlayıcı bir etki yaratıp yaratmadığı değerlendirilecek. Bu hamleler, Google ekosisteminin her katmanında adil bir rekabet ortamı olup olmadığının sorgulanmasına yol açıyor.

Daha önce AB’nin de Google’a yönelik soruşturma açtığını biliyoruz. Şirketin Android ekosistemi üzerindeki hakimiyeti düzenleyici kurumların da hedefinde. Görünen o ki ABD’li teknoloji devi Rekabet Kurumu’nun da radarına takıldı. Soruşturma sonunda nasıl bir karar çıkacak merakla bekliyoruz.

