Xiaomi’nin merakla beklenen tablet serisi Xiaomi Pad 8, sonunda küresel pazara çıkış hazırlığına girdi. Sızıntı platformu Geekbench’te görüntülenen tabletin uluslararası versiyonu, önemli donanım detaylarını ve işlemci performans skorlarını gözler önüne seriyor. Peki, Xiaomi Pad 8, Android tablet pazarında nasıl bir etki yaratacak?

Xiaomi Pad 8’in Küresel Versiyonu Geekbench’te

Global pazara yönelik olduğu düşünülen 25097RP43G model numaralı cihazın listelenmesi, Xiaomi’nin bu seriyi Çin dışındaki bölgelere de getirme planlarını kesinleştiriyor. Cihazın daha güçlü versiyonu olan Pad 8 Pro da kısa süre önce Geekbench’te ortaya çıkmıştı. Bu iki sızıntı, serinin tamamen global pazara açılacağının sinyalini veriyor.

Sızdırılan Geekbench kaydı, Xiaomi Pad 8‘in Çin’de tanıtılan modelle aynı teknik özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Tabletin kalbinde, sekiz çekirdekli yapılandırmasıyla dikkat çeken Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti bulunuyor. Bu yüksek performanslı çip, cihazın akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmasını hedefliyor.

CPU çekirdekleri 2 x 2.02GHz, 2 x 2.8GHz, 3 x 3.01GHz ve 1 x 3.21GHz şeklinde organize edilmiş durumda. Test edilen bu model, günlük kullanım ve çoklu görevler için yeterli performansı işaret eden 8GB RAM ile listeleniyor.

Xiaomi Pad 8‘in performans puanları oldukça güçlü. Tek çekirdek testinde 2.000 puanın biraz üzerinde, çoklu çekirdek testinde ise yaklaşık 6.100 puan elde ediyor. Bu skorlar, selefi Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcili Xiaomi Pad 7’nin (1.877/5.106) önemli ölçüde önünde yer alıyor.

Bu performans artışı, özellikle ağır uygulamalarda ve yoğun çoklu görev senaryolarında daha akıcı bir deneyim vaat ediyor. İşlemci gücündeki bu sıçrama, mobil oyuncular ve profesyonel kullanıcılar için Xiaomi Pad 8‘i cazip kılıyor.

Yazılım tarafında ise tablet, büyük olasılıkla yeni nesil HyperOS arayüzü ile kutusundan çıkacak olan Android 16 işletim sistemiyle test edilmiş görünüyor. Android 16’nın bu erken aşamada listelenmesi, cihazın güncel yazılım desteğiyle piyasaya sürüleceğini işaret ediyor.

Çin modeline bakılırsa, Xiaomi Pad 8‘in 144Hz yenileme hızına sahip 11.2 inç LCD panel ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 9.200mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 45W kablolu hızlı şarj desteği de iddia edilen özellikler arasında. Sektör analistleri, Xiaomi Pad 8 serisinin küresel lansmanının, MWC 2026 civarında, yani Mart ayı başlarında gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

Geekbench’te görünen bu küresel model, Xiaomi Pad 8‘in artık sadece Çin pazarına özel olmadığını ve global çıkışının yaklaştığını açıkça gösteren önemli bir işaret oldu.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic 8 Pro Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin Pad serisinin bu yeni üyesinden beklentileriniz nelerdir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!