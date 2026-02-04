Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, Oppo’nun yeni amiral gemisi serisiyle ilgili ilk detaylar da internete düşmeye başladı. Henüz Find X9 serisinin tüm üyeleri tanıtılmamışken, gözler şimdiden bir sonraki jenerasyona çevrildi. Sızıntılar, markanın yeni serisinin Oppo Find X10 olarak adlandırılacağını gösteriyor. Peki yeni Oppo Find X10 serisi, gücünü hangi işlemcilerden alacak?

Oppo Find X10 serisi işlemci tarafında MediaTek’e emanet

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, Oppo Find X10 ailesi gücünü tamamen MediaTek işlemcilerden alacak. Bu durum, Oppo’nun son yıllarda amiral gemisi seviyesinde MediaTek yongalarına olan güvenini bir kez daha ortaya koyuyor. Sızıntılar, serinin üç farklı modelden oluşacağını ve her modelin farklı bir işlemci varyantı kullanacağını iddia ediyor. Bu strateji, serinin en güçlü üyesi için Dimensity 9600 yongasını işaret ediyor.

Sızıntıya göre serinin standart modeli, daha önce iptal edildiği söylenen ancak yeniden gündeme gelen Dimensity 9500+ yonga setini kullanacak. Bu işlemcinin, performans ve verimlilik dengesi arayan kullanıcılar için optimize edilmesi bekleniyor. Bu hamle, Oppo’nun standart modeli daha ulaşılabilir bir fiyatta tutma stratejisinin bir parçası olabilir.

Pro modellerde performans zirve yapacak

Serinin asıl dikkat çeken üyeleri ise Pro ve Pro Max modelleri olacak. İddialara göre hem Find X10 Pro hem de Find X10 Pro Max, MediaTek’in henüz duyurulmamış olan 2nm mimarili Dimensity 9600 işlemcisinden güç alacak. 2nm üretim teknolojisi, daha düşük güç tüketimiyle çok daha yüksek performans anlamına geliyor. Bu durum, Oppo Find X10 Pro modellerini performans testlerinde zirveye taşıyabilir.

Oppo’nun bu üçlü model stratejisi, farklı bütçe ve beklentilere sahip kullanıcılara hitap etme amacını taşıyor. Standart model günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir güç sunarken, Pro ve Pro Max modelleri en üst düzey performansı ve en yeni teknolojileri arayanları hedefleyecek. Bu segmentasyon, Oppo Find X10 serisinin pazar payını artırmasına yardımcı olabilir.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Oppo’nun geleneksel lansman takvimi göz önüne alındığında, yeni Oppo Find X10 serisinin bu yılın son çeyreğinde, muhtemelen Ekim ayı civarında tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda cihazların kamera, ekran ve batarya gibi diğer özellikleri hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo’nun amiral gemisi serisinde tamamen MediaTek işlemcileri kullanması doğru bir strateji mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!