Otonom sürüş teknolojileri hızla yayılırken, bu sistemlerin güvenilirliği her zaman tartışma konusu oluyor. Yakın zamanda İstanbul‘da meydana gelen ve otopilot modundaki bir Tesla aracının karıştığı kaza, güvenlik protokollerini bir kez daha mercek altına aldı. Sürücü tarafından aktarılan bilgilere göre, otopilot devredeyken yaşanan kontrol kaybı ciddi bir çarpışmayla sonuçlandı. Peki, bu tür yüksek teknolojili bir araçta yaşanan Tesla otopilot kazası sonrası, sorumluluk kime ait oluyor?

İstanbul’daki otopilot kazası: Tesla’dan şaşırtıcı yanıt

Gündeme gelen olay, aracın seyir halindeyken otopilot sisteminden aniden çıktığını ve sürücünün kontrolü devralma fırsatı bulamadan karşı şeride geçtiğini ortaya koyuyor. Kazada aracın ön kısmında büyük maddi hasar oluştu. Kazanın ardından olay yerinden çekilen görüntüler, çarpışmanın şiddetini gözler önüne seriyor ve sistemin anlık kontrol kaybının sonuçlarını gösteriyor. Bu olay, otonom sürüş teknolojilerinin yetkinlik seviyeleri hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Sürücünün iddialarına göre, kazanın ciddiyetini artıran en kritik güvenlik sorunu, çarpışma anında hava yastıklarının açılmaması oldu. Araçta ciddi hasar olmasına rağmen, hayati önem taşıyan hava yastıklarının devreye girmemesi, Tesla‘nın pasif güvenlik sistemlerinin işleyişi hakkında büyük soru işaretleri yarattı. Bu durum, elektrikli otomobillerin standart güvenlik donanımlarının beklenildiği gibi çalışıp çalışmadığı endişesini doğuruyor.

Araç sahibi, yaşanan bu dramatik olayın ardından derhal Tesla yetkilileriyle iletişime geçti ve kaza verilerinin incelenmesini talep etti. Ancak şirketten gelen resmi yanıt oldukça tartışmalıydı. Tesla, kapsamlı incelemelerinin sonucunda bu Tesla otopilot kazasının sistemsel bir arızadan kaynaklanmadığını, aksine tamamen “kullanıcı hatası” olduğunu ileri sürdü. Bu açıklama, otonom sürüş teknolojisine güvenen kullanıcılar arasında şaşkınlık yarattı.

Bu tip olaylar, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) olarak pazarlanan bu teknolojilerin aslında tam otonom olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Sürücüler her ne kadar araçlarını otopilot moduna alsa da, sistemin aniden devreden çıkma olasılığına karşı her zaman tetikte olmaları gerekiyor. Otomotiv sektöründeki otoriteler, otonomluğun sınırlarının henüz belirli olduğunu ve kontrolün asla tamamen araca bırakılmaması gerektiğini sıklıkla vurguluyor. Yaşanan bu Tesla otopilot kazasında hem sürücülerin hem de firmanın açıklamaları yakından takip ediliyor.

