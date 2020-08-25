Donanım
Nvidia Ampere grafik kartları güç kaynağı yeniletebilir!
Nvidia‘nın yeni nesil Ampere grafik kartlarının 12 pin güç girişi kullanacağı ve 850W seviyesine çıkabilecek güç gereksinimi duyabileceği ünlü güç kaynağı üreticisi Seasonic tarafından doğrulandı.
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Nvidia‘nın yeni nesil Ampere grafik kartları özellikle oyuncular tarafından büyük merakla bekleniyor. Kartların çok güçlü olacağına dair bir şüphe yok. Özellikle 3080-3080Ti modellerinin 4K oyun keyfi yaşamak isteyen oyuncuları oldukça memnun edeceği yapılan testlerle de ortaya çıkmıştı. Son gelişmelere göre Ampere grafik kartlarının yüksek güç ihtiyacı duyacağı da ortaya çıktı. Ünlü güç kaynağı üreticilerinden Seasonic, yeni nesil Ampere grafik kartlarında 2 adet 8 pinlik güç adaptörü yerine 1 adet 12 pinlik güç adaptörü kullanılacağını ve ekran kartlarının 850W değerinde bir güç kaynağına ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.
For comparison:
NVIDIA 12-Pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 (above) vs 2x 8-Pin (below) pic.twitter.com/khwfyDgdt6
— Andreas Schilling (@aschilling) August 23, 2020
Nvidia‘dan 12 pinlik güç kablosunu kullanıcılara nasıl sağlanacağına dair bir bilgi gelmese de gerekli dönüştürücünün grafik kartlarının kutu içeriğinde bulunması bekleniyor.
Donanım
Huawei, ABD’nin çip yasağına karşı kendi çözümünü buldu
Huawei, ABD’nin ambargosunun bir sonucu olarak Kirin işlemcileri artık üretemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, kendine farklı çözümler üretmek için çalışmalar yapıyor.
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Huawei, bugüne kadar kendi işlemcilerini üretebiliyordu ancak ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den sonra üretime devam edemeyeceklerini açıklamıştı. Hatta buna ithafen Qualcomm’un Huawei’ye işlemci satmak için ABD hükümetinden özel izin istediğini de haberimizde aktarmıştık. Ancak ortaya çıkan son iddialar, Çinli teknoloji devinin Qualcomm veya başka bir şirketten işlemci satın almak istemediğini gösteriyor.
Huawei kendi yonga setlerini üretecek
Çin’in sosyal medyası Weibo’da yer alan bir habere göre Huawei, ABD teknolojilerine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaksızın tamamen baştan sona kendi yonga setlerini üretmek için harekete geçmiş durumda. Kaynaklar Huawei’nin şimdiden bazı Çinli teknoloji şirketleriyle masaya oturduğunu ve üretim hattını kurmak için çalışmalara başladığını da ifade ediyor.
Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisiyle yonga seti üretimine başlayacak. Belli bir yol kat ettikten sonra şirketin, 28 nm üretim teknolojisiyle üretim serüvenine devam edeceği söyleniyor. Üstelik Huawei sadece yonga seti değil, ihtiyacı olan diğer her türlü yarı iletkenleri de Amerikan teknolojilerine ihtiyaç duymadan tamamen kendisi üretecek. Bununla birlikte Huawei’nin kendi yonga setlerinin bu yıl sonunda kullanıma hazır olacağına da dikkat çekiliyor.
Aslında Huawei’nin geçen yıldan beri süregelen ekosistem yaratma mücadelesini düşündüğümüzde, bu gelişmenin o kadar da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. AppGallery ve HarmonyOS ile yazılım noktasında; kendi yarı iletkenleri ile beraber ise donanım tarafında, tamamen kendine özgü benzersiz bir ekosistem inşa etmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor.
Ancak Huawei’nin önünde oldukça uzun bir süreç var; zira Samsung, Qualcomm gibi rakiplerinin 3 nm üretim teknolojisiyle ürettiği yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı unutulmamalı. Bu noktada Huawei’nin bu şirketlerle rekabet etmesi kolay olmayacak.
Donanım
Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
Qualcomm, HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini açıklayan Huawei ile iş birliği yapmak istiyor. Şirket, bu krizin Samsung veya MediaTek’e yarayacağından dolayı da endişeli.
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Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, ABD‘nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin işlemcileri 15 Eylül’den itibaren üretemeyeceğini açıklamıştı. Buna ithafen ilk hamle ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm’dan geldi. The Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre Qualcomm, Huawei’ye işlemci satışı yapabilmek için ABD hükümetinden özel izin istedi. Bu isteğin altında; krizden Samsung veya MediaTek’in faydalanması durumunda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin pazardaki hakimiyetini kaybedeceği endişesi yatıyor.
Eğer Qualcomm izin almayı başarırsa ve elbette Huawei olası iş birliğini kabul ederse, Mate 40‘tan sonra üreteceği telefonların artık Snapdragon işlemcilerden gücünü aldığına şahit olabiliriz. Öte yandan ABD yönetiminin bu izni yüksek ihtimalle verebileceği düşünülüyor. Daha önce Intel ve Micron Technology gibi ABD merkezli teknoloji firmaları da Huawei ile iş yapabilmek için hükümetten izin almayı başarmıştı.
Aynı zamanda Qualcomm ABD hükümetine, Huawei’ye işlemci satmasına izin vermemesi durumunda 5G pazarında da hızlı bir değişim olacağına dair uyarıda bulundu. Şirket bu yasağın, teknoloji üretiminde ve özellikle 5G teknolojilerinin yaygınlığı noktasında yabancı şirketlere büyük geçişlere sebep olacağından endişe ediyor. Qualcomm, böyle bir ihtimali ABD çıkarları için kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
ABD yönetimi her ne kadar kendi teknolojilerini ön plana çıkarmak amacıyla Huawei‘ye bu yasağı getirmiş olsa da, Qualcomm’un ifade ettiği gibi; Huawei ayakta kalmaya devam etmek için diğer şirketlere yönelecek. Bu durum Amerikan teknolojilerinin, pazardaki hakimiyetini sarsabilir. Zira ABD, Google‘a da yasak getirmişti ancak bu durum, Huawei’nin yükselişini engelleyemedi.
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Huawei masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri sızdırıldı!
Weibo‘da paylaşım yapan bir kullanıcıya göre Huawei masaüstü bilgisayarların ilk modelleri yakın zaman içinde piyasaya sürülecek. Cihazların 24 çekirdekli Kunpeng platformu ile geleceği doğrulandı. Bilgisayarın ekran kartı ise AMD’nin Radeon 520 modeli olacak.
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Huawei masaüstü bilgisayarları hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Huawei masaüstü bilgisayarlarda “Pangu” kodunun kullanılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise cihazın diğer teknik detayları ortaya çıktı. Yeni bilgisayarlar, 24 çekirdekli Huawei’nin kendi geliştirdiği Kunpeng platformu ile gelecek. Bilgisayarın diğer teknik özellikleri ise 8 GB RAM, 512 GB Samsung SSD ve AMD Radeon 520 ekran kartı olarak sıralanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni işlemci, çok çekirdekli performans olarak i9-9900K’dan daha iyi bir sonuç veriyor. Ancak tek çekirdek performansı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Huawei‘nin masaüstü bilgisayarı ilk aşamada sadece devlet ve kamusal müşteriler için geliştirildi. Ekran kartı ve CPU üzerinde herhangi bir geliştirme şu anlık yapılamıyor. Şirket, bu masaüstü cihazı 23,8 inçlik bir ekran ile donatacak. Bu ekran %70 NTSC renk gamını destekleyecek ve 1920*1080 çözünürlüğe sahip olacak. Huawei‘nin ileride bu tarz masaüstü bilgisayarları küresel olarak tanıtması bekleniyor. Şirket, ARM tabanlı Kunpeng 920 ile birlikte Windows 10 yüklü bir cihazı küresel çapta dünyaya sunabilir. Hem bu kadar güçlü bir işlemci kullanıp hem de uygun fiyata kullanıcılara sunarlarsa Huawei’nin bu pazarda da yer edinmesi söz konusu olabilir.