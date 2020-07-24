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YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G
Asus ProArt Z490 Creator 10G modeli, profesyoneller için özel olarak dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor. 3D modelleme, görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında çalışan içerik üreticilere en uygun performansı sunmak için dizayn edilmiş.
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YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G
Dahili 2.5G Intel Ethernet ve ayrıca 10G Ethernet kartı yer alan anakartta bulut ve internet tabanlı iletişimi güçlendirerek iş akışlarını yüksek oranda hızlandırmayı başarıyor. Üzerinde yer alan iki adet Thunderbolt 3 Type-C girişinin de dahil olduğu yüksek performanslı giriş çıkışlar, esnek ve zahmetsiz bağlantıyla yüksek veri aktarım hızları ve geniş depolama seçenekleri sunuyor.
Kutudan çıkan HYPER 10G LAN kartı, standart Gigabit Ethernet’ten 10 kata kadar daha hızlı bir çözüm sunmakta. Bu da Asus ProArt Z490 Creator 10G kullanan çoğunlukla büyük dosyalarla çalışan içerik üreticilere ideal bir çözüm sunuyor. 4K videoları yüklemek veya büyük dosyaları göndermek çok daha kolay ve hızlı hale geliyor.
Yapay zekalı anakart
Z490 Creator 10G, içerik üretimi için kullandığınız sistemi her açıdan daha iyi hale getirmenizi araçlar sunuyor. Böylece iş akışınız için gereken hızlı ve kullanışlı kontrole kavuşuyorsunuz. AI Hız Aşırtma ve AI Soğutma özellikleriyle dinamik ve otomatik ayar yapabilmenin yanı sıra CreationFirst yazılımıyla ağ trafiğini optimize edip internet üzerinden kesintisiz çalışabiliyorsunuz. Bu da profesyonel kullanıcıların ayrıca teknik bilgi gerekmeden sistmemlerinin en doğru, en stabil bir biçimde çalışmasına olanak tanıyor.
Güçlü yapı, yüksek performans
Dijital güç kontrolü ve DrMOS güç aşamalarıyla Asus ProArt Z490 Creator 10G, gelişmiş Intel CPU’larının gereksinimlerini karşılayabiliyor. Bunu da 12+2 MOSFED düzeni ile sağlıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanabilecek şekilde geliştirilen üst düzey bobinler ve dayanıklı kapasitörlerin kullanıldığı bu modelde yüksek güç gerektiren render işlemleri için işlemci tam manasıyla beslenmiş oluyor.
Asus ProArt Z490 Creator 10G ile gelişmiş ses deneyimi
Profesyonel kullanıcıların tercihi olacak bu kartta özellikle görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında önemli noktalardan biri de ses deneyimi olması da dikkat çekiyor. Bu nedenle özel olarak geliştirilen Crystal Sound 3 sistemine sahip olan kart, ön güç düzenleyicisi, ses kalkanı, entegre amplifikatör gibi ekstraları ile işlenecek videoda gerçek sesi duymanızı ve buna göre doğru biçimde düzenleyebilmenizi sağlıyor.
Asus ProArt Z490 Creator 10G özellikleri
- İşlemci: Intel Soket 1200 10.Nesil Intel Core, Pentium Gold ve Celeron
- Yonga Seti: Z490
- Bellek: 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 (4800 MHz O.C)
- Thunderbolt: 2 x Intel Thunderbolt 3 portları (Tip C) desteği DisplayPort ve Thunderbolt video çıkışları – veri transfer hızı 40 Gbps
- Grafik: 1 x DisplayPort 1.4 – 1 x HDMI 1.4b
- Çoklu GPU: AMD 3-Yönlü CrossFireX
- Genişleme Yuvaları: 2 x PCIe 3.0 x16 (x16 veya çiftli x8) – 1 x PCIe 3.0 x16 (x4 modu) – 2 x PCIe 3.0 x1
- Depolama: Toplamda 2 x M.2 yuvası ve 4 x SATA 6Gb/s yuvası destekler
- LAN: Intel I225-V 2.5Gb Ethernet
- Ses: Realtek ALC S1220A 8-Kanal Yüksek Tanımlı Ses CODEC’i
- USB Portları: 2 x USB 3.2 Gen 2 (Tip C) – 4 x USB 3.2 Gen 2 (Tip A) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tip A) – 1 x USB 3.1 Gen 1 (Tip C) – 2 x USB 3.2 Gen 1 (Tip A) 4 x USB 2.0
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Plajda kullanılabilen kablosuz mikrofon kiti | Saramonic Blink 500 B2
Saramonic Blink 500 B2 fiyat performans kablosuz yaka mikrofonu incelemesi ile karşınızdayız.
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Saramonic Blink 500 incelemesi
Kablosuz yaka mikrofonu arayanlar için oldukça iyi bir fiyat performans ürünü olan Saramonic Blink 500 B2, iki yaka mikrofonu ve bir alıcı ile birlikte geliyor.
Üzerinde yer alan mikrofonlar ile kolayca ses kaydı alınabilir durumda. Dilerseniz kutudan çıkan kaya mikrofonlarını da Blink 500’e takarak klasik bir kullanım da sağlayabilirsiniz. Tak çalıştır tarzında hızlıca çözüm üreten Blink 500 ile DSLR, akıllı telefon ve tabletler gibi birçok cihaz ile kolayca bağlantı sağlayabilirsiniz.
2,4 GHz üzerinden 6 saate varan kullanım ömrü vaadeden Saramonic Blink 500 vloggerlar için en ideal ürünlerden biri.
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AŞIK OLUNACAK EN SAĞLAM KLAVYE! | Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.
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Razer Huntsman Tournament Edition: Hızlı, mekanik ve taşınabilir
Razer Huntsman Tournament Edition, Razer markasınının sevilen Huntsman klavyesini daha küçük ve taşınabilir yapıda olan versiyonu olarak karşımızda.
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Razer Huntsman Tournament Edition incelemesi
Razer’ın dünya genelinde popüler birçok klavye serisi var. BlackWidow, Huntsman, Ornata, Cyanosa, Tartarus diye uzayıp giden listede birçok klavyenin TE, yani Tournament Edition olarak geçen, profesyonellere yönelik turnuva versiyonları da bulunur. TE modelleri tam manasıyla oyuncular için ve daha küçük yapıda oluyorlar. Bunun en büyük farklılığı ise numerik bölümün olmaması.
Bu sayede hem daha kompakt hem de rahat taşınabilir olan klavyelerde konuğumuz ise Huntsman TE. Razer’ın doğrusal mekanik anahtarlarını kullanan Huntsman TE 1 mm işlem mesafesi ile piyasanın en hızlı klavyelerinden biri konumda. Diğer kısa işlem mesafeli lineer yapıdaki mekanik anahtarlara göre % 16.67 daha hızlı olan bu anahtarlar ile tuşa dokunduğunuz anda işlem görüyor olması sayesinde e-spor oyunlarında öne geçebileceksiniz. Aynı zamanda Razer’ın geliştirdiği bu optik mekanik anahtarlarda klasik mekanik klavyelerdeki 50 milyon tuş basım ömrüne nazaran 100 milyon basım ömrü ile de çok daha uzun ömürlü olmayı başarıyor.
Uzun ömürlü ve kompakt
Bir diğer uzun ömrülülük noktasında ABS ya da PVC kaplama yerine PBT tuşlar kullanan Razer, bu sayede tuşların uzun ömürlülüğüne de önemli bir katkı sağlıyor. Makro atamalarını Razer Synapse üzerinden yapabildiğiniz klavye, 5 profile kadar kaydetme seçeneği sağlıyor. Bu sayede farklı oyun ve programlara özel atamalar yapma imkanı da sunuyor. USB Tip-C üzerinden bağlantı sağlayan ve PC’de Tip-A portunu kullanan cihazda kablo da çıkarılabilir yapıda. Bu sayede özellikle profesyoneller için taşıma sırasında da ekstra bir kolaylık sağlıyor.
Elbette bir Razer ürünü olduğu için Chroma RGB aydınlatma seçeneği de bulunan klavyede 16,8 milyon renk arasında rahatlıkla seçim yapabilmeniz sağlanıyor. Yani Razer Huntsman Tournament Edition tam bir kompakt, hızlı ve taşınabilir oyuncu klavyesi arayanlar için üretilmiş diyebiliriz.