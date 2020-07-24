Asus ProArt Z490 Creator 10G modeli, profesyoneller için özel olarak dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor. 3D modelleme, görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında çalışan içerik üreticilere en uygun performansı sunmak için dizayn edilmiş.

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YARATICI DÜŞÜNCELER İÇİN ÖZEL ANAKART: ASUS PROART Z490 CREATOR 10G

Dahili 2.5G Intel Ethernet ve ayrıca 10G Ethernet kartı yer alan anakartta bulut ve internet tabanlı iletişimi güçlendirerek iş akışlarını yüksek oranda hızlandırmayı başarıyor. Üzerinde yer alan iki adet Thunderbolt 3 Type-C girişinin de dahil olduğu yüksek performanslı giriş çıkışlar, esnek ve zahmetsiz bağlantıyla yüksek veri aktarım hızları ve geniş depolama seçenekleri sunuyor.

Kutudan çıkan HYPER 10G LAN kartı, standart Gigabit Ethernet’ten 10 kata kadar daha hızlı bir çözüm sunmakta. Bu da Asus ProArt Z490 Creator 10G kullanan çoğunlukla büyük dosyalarla çalışan içerik üreticilere ideal bir çözüm sunuyor. 4K videoları yüklemek veya büyük dosyaları göndermek çok daha kolay ve hızlı hale geliyor.

Yapay zekalı anakart

Z490 Creator 10G, içerik üretimi için kullandığınız sistemi her açıdan daha iyi hale getirmenizi araçlar sunuyor. Böylece iş akışınız için gereken hızlı ve kullanışlı kontrole kavuşuyorsunuz. AI Hız Aşırtma ve AI Soğutma özellikleriyle dinamik ve otomatik ayar yapabilmenin yanı sıra CreationFirst yazılımıyla ağ trafiğini optimize edip internet üzerinden kesintisiz çalışabiliyorsunuz. Bu da profesyonel kullanıcıların ayrıca teknik bilgi gerekmeden sistmemlerinin en doğru, en stabil bir biçimde çalışmasına olanak tanıyor.

Güçlü yapı, yüksek performans

Dijital güç kontrolü ve DrMOS güç aşamalarıyla Asus ProArt Z490 Creator 10G, gelişmiş Intel CPU’larının gereksinimlerini karşılayabiliyor. Bunu da 12+2 MOSFED düzeni ile sağlıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanabilecek şekilde geliştirilen üst düzey bobinler ve dayanıklı kapasitörlerin kullanıldığı bu modelde yüksek güç gerektiren render işlemleri için işlemci tam manasıyla beslenmiş oluyor.

Asus ProArt Z490 Creator 10G ile gelişmiş ses deneyimi

Profesyonel kullanıcıların tercihi olacak bu kartta özellikle görüntü işleme, animasyon veya medya prodüksiyon alanlarında önemli noktalardan biri de ses deneyimi olması da dikkat çekiyor. Bu nedenle özel olarak geliştirilen Crystal Sound 3 sistemine sahip olan kart, ön güç düzenleyicisi, ses kalkanı, entegre amplifikatör gibi ekstraları ile işlenecek videoda gerçek sesi duymanızı ve buna göre doğru biçimde düzenleyebilmenizi sağlıyor.

Asus ProArt Z490 Creator 10G özellikleri