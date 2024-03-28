Nubia, geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürdüğü Nubia Z60 Ultra akıllı telefonunun yeni bir versiyonu olan Nubia Z60 Ultra Photographer Edition modelini duyurdu. Bu yeni versiyon, orijinal modelin temel özelliklerini korurken, özellikle fotoğrafçılık odaklı özelliklerle donatılmış durumda. İşte fotoğraf makinelerini aratmayan o akıllı telefon.

Nubia, Z60 Ultra Photographer Edition Tanıtıldı: Retro Fotoğraf Makinesi Tasarımı ve Gelişmiş Kamera Özellikleriyle Geldi

Photographer Edition ile standart model arasındaki farklardan biri, dinamik bir katlama çizgisi segmentli kamera modülünün tasarımı. Arka panelin alt yarısında deri dokulu bir yüzey bulunur, bu da retro fotoğraf makinesi görünümünü andırıyor. Ancak, bu estetik dokunuşun ötesinde, Photographer Edition’da bazı ek özellikler de bulunuyor.

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition, Neovision AI görüntüleme ile birlikte büyük bir yapay zeka modeline sahip. Bu, kullanıcılara hassas ve yüksek kaliteli görüntüler çekme imkanı sunuyor. Ayrıca, AI tabanlı akıllı silme özelliği, istenmeyen nesneleri resimlerden kolayca kaldırma olanağı sağlıyor.

Bu yeni akıllı telefon ayrıca, aramalarda ve yüz yüze görüşmelerde AI destekli iki yönlü gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip, bu da diller arası iletişimi daha verimli hale getiriyor. Samsung Galaxy AI benzeri özellikleri yavaş yavaş başka akıllı telefon üreticilerinde de görmeye başlıyoruz.

Kamera özellikleri açısından, Z60 Ultra Photographer Edition, standart modelle aynı kamera kurulumuna sahip. Bu kurulum, 18mm ve 35mm odak uzaklığına sahip iki adet 50MP sensör ve 85mm odak uzaklığına sahip bir 64MP periskop lensten oluşuyor. Her üçü de optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğini destekliyor ve 120 fps’de 4K video kaydı yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise AI derin algılama motoruna sahip 12MP bir ekran altı kamera bulunuyor.

Teknik özellikler açısından, Nubia Z60 Ultra Photographer Edition, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanına sahip. 6,9 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunar. 6.000mAh batarya, 80W kablolu şarj desteği ile güçlendirilmiş durumda. Ayrıca, cihaz IP68 sertifikasıyla suya ve toza da dayanıklı.

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition Fiyatı Ne Kadar?

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition fiyatı 594 dolar olarak belirlenmiş durumda ve bugünden itibaren satın alınabiliyor. Bu yeni versiyon, fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekecek gelişmiş kamera özellikleri ve benzersiz retro tasarımıyla öne çıkıyor.

Nubia’nın fiyatlandırma konusundaki bu agresifliği, rakiplerini zora sokacak gibi görünüyor. Zira Snapdragon 8 Gen 3’lü diğer birçok akıllı telefon 600 dolardan kapıları açarken, Nubia cephesinin burada 16GB RAM ve 512GB depolamaya sahip versiyonu 594 dolar gibi bir rakamla sunması oldukça rekabetçi bir adım olmuş.

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