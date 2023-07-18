Oyun cihazı amiral gemisi Red Magic 8S Pro’yu piyasaya süren Nubia, biraz ileriye dönük bir tasarıma sahip olan bu cihazın yanı sıra, zarif ve şık görünümüyle dikkat çeken bir diğer model olan Nubia Z50S Pro’yu da piyasaya sürecek. Şirket, Z50S Pro’nun 20 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacağını duyurdu.

Z50S Pro, minimalist bir form faktörüne sahip olacak ve iki farklı renkte satışa sunulacak. Her iki model de, koruma için AG camla kaplanmış deri desenli bir kaplamaya sahip olacak. Cihazın arka yüzünde üç kamera bulunacak ve bunlardan birinin 35mm lensle geldiği görsellerde belirtiliyor. Telefonun sağ tarafında üç buton bulunacak; ses ve güç düğmelerinin yanı sıra, özel bir kamera deklanşör düğmesi de bulunacak.

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Nubia Z50S Pro’nun kamera konfigürasyonu hakkında resmi bir bilgi verilmedi ancak şirket daha önce, cihazın 7 elementli bir lense ve amiral gemisi sınıfı kamera sensörlerine sahip olacağından bahsetmişti.

Z50S Pro, 6.78 inçlik bir ekrana sahip olacak. 1200 nit parlaklık sunan 1.5K süper retina ekran, 452 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. Ekran, son derece ince çerçevelere ve %93,89 ekran gövde oranına sahip olacak. Ekranın sahip olduğu özellikler arasında 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma, AI akıllı parlaklık ayarı, Global DC karartma ve daha fazlası bulunacak.

Cihazın kalbi Snapdragon 8 Gen 2 işlemci olacak ve AnTuTu kıyaslama aracında 1.676.933 puan alacağı belirtiliyor. Ayrıca Z50S Pro, 80W hızlı şarjla desteklenen 5100mAH bir pil ile gelecek. Bu özellikler ve daha fazlası, Z50S Pro’yu piyasanın dikkat çekici modellerinden biri haline getiriyor.