Nubia, orta sınıf oyun telefonu Nubia Neo 5G’yi Tayland’da duyurdu. Cihazın ilginç yanı, Qualcomm veya MediaTek yonga seti ile güçlendirilmemiş olması. Bunun yerine, yeni bir Unisoc çipine sahip. İşte Nubia’nın yeni bütçe dostu oyuncu telefonuna ait her şey!

Nubia Neo 5G Tasarımıyla Amiral Gemilerini Kıskandırıyor!

Nubia Neo 5G, su damlası çentikli 6,6 inç ISP LCD panele sahip. Ekran FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üretiyor. Kaputun altında, oyun telefonu 2.7GHz’e kadar saat hızına sahip 6nm Unisoc T820 yonga setine sahip. Bu yonga seti, 8 GB LPDDR4x RAM ve 8 GB sanal RAM genişletmesi ile eşleştirilmiş.

Unisoc T820 yonga seti 2.7GHz hızında bir adet ARM Cortex-A76 çekirdeği, üç adet 2.3GHz hızında Cortex-A76s çekirdeği ve 2.1GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. Grafik kısmına gelecek olursak, bu yonga seti Mali-G57 MC4 grafik birimine sahip.

Nubia’nın orta sınıf oyun telefonu, 22,5W hızlı şarj özelliğine sahip 4.500mAh pil barındırıyor. 256 GB UFS 2.2 depolama alanı ve ek depolama için bir microSD kart yuvası sunuyor. Cihaz Android 13 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Nubia Neo 5G, 8 megapiksel ön kameraya sahip ve arka tarafında 50 megapiksel ana + 2 megapiksel yardımcı kamera olmak üzere çift kamera sistemi ile donatılmıştır. Nubia Neo 5G’de bulunan diğer özellikler arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası, microSD kart yuvası, çok katmanlı ısı dağıtma ünitesi, yüz kilidi ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Son olarak, cihaz 163,7 x 75,0 x 7,98 mm ölçülerinde.

199 dolarlık fiyatıyla harika bir fiyat/performans oranı sunan cihaz, siyah ve sarı renklerde satın alınabiliyor. İki renk de çok şık görünüyor. Nubia cephesi, bu cihazla beraber Samsung ve Xiaomi gibi büyük toplara gerçek bir orta seviyenin nasıl olacağının dersini vermiş.

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