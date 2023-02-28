Çinli teknoloji devi Nubia, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Nubia Z50’yi tanıtmış ve satışa sunmuştu Şimdi ise teknoloji devi 7 Mart’ta Çin’de Z50 serisinin üst düzey modeli olan Nubia Z50 Ultra modelini tanıtacağını doğruladı. Şirket ayrıca altı yıldır geliştirilmekte olan dördüncü nesil ekran altı kamera teknolojisinin de doğrulandı.

Nubia, ekranın altındaki kameranın tamamen yükseltildiğini ve gelişmiş selfie ve görüntülü arama deneyimi sunduğunu söyledi. f/2.0 değerinde diyafram açıklığına sahip 16MP özelleştirilmiş 2.24um süper büyük piksel sensörü kullanacak. Bu ekran altı kamera teknolojisi çağının ötesinde olacak gibi görünüyor.

Telefon, 1440Hz PWM karartma ve UL göz koruma sertifikası ile BOE’den 6.8 inç büyüklüğünde düz ekrana sahip olacak. Nubia, bunun UDC Pro+ bağımsız ekran çipi 1×1 bağımsız piksel sürücüsü ile 2023’teki en mükemmel tam ekran olacağını söyledi. Yayınlanan tanıtım görseli ultra dar çerçeveleri, metal bir çerçeveyi gösteriyor.

Bu canavar telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek. RAM tarafında ise 16 GB‘a kadar RAM kapasitesini göreceğiz. Telefonun ayrıca bir periskop kameraya ve tek bir tıklamayla oyun moduna geçmek için özel bir anahtara sahip olması bekleniyor.

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Ultra model firmanın oyuncu markası olan Red Magic 8 Pro‘dan bazı özelliklere de sahip olacak. Ancak farklı bir tasarıma ve daha ucuz bir fiyata sahip olmalıdır. Yine ilk olarak Çin pazarında tanıtılacak olan bu model bakalım yeni bir çağı başlatabilecek mi?