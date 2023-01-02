Çin dışına çıkmayan Nubia, yakında Nubia Z50 Red Rabbit Limited Edition modelini tanıtacağını duyurdu. Çin takvimine göre tavşan yeni yılı olarak isimlendirilen etkinlik için bu özel sürüm tanıtılacak. Bu model tahmin edebileceğiniz gibi sadece Çin’de satışa sunulacak.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu model normal modele göre daha pahalı olacak. Hatırlatmak gerekirse Nubia Z50’nin standart versiyonu, 10 bit renk derinliğine, 144 Hz’e kadar yenileme hızına ve maksimum 1000 cd/m2 parlaklığa sahip 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED ekran ile gelmişti.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan bu telefon yeni özel sürümünde 16 GB LPDDR5X RAM‘e sahip olacak. Depolama tarafında ise 1 TB UFS 4.0 dahili depolama birimi yer alacak. Bu model yine kamera tararında çok iddialı olacak.

Telefonun arkasında f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 64 megapiksel Sony IMX787 ana kamera sensörünün yanı sıra 50 megapiksel Samsung S5KJN1 sensör, 116 derece geniş açılı lens ve makro çekim için otomatik odaklama desteği ile gelecek. Ön kamera ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefon özel bir tema ve geniş kutu içeriği ile gelecek. AnTuTu performans testinden alacağı puanı merakla beklediğimiz bu modelin önümüzdeki günlerde tanıtılıp satışa sunulacağını belirttim. Muhtemelen satışa sunulur sunulmaz stokları tükenecek.