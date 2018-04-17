Nubia Z18 donanımları TEENA’da ortaya çıktı

Bir süredir merakla beklenen ve hakkında bazı iddiaların ortaya atıldığı Nubia Z18 donanımları, bugün ortaya çıkan TEENA görselleri ile netlik kazandı. ZTE’nin alt firması olan Nubia’Nın yeni Z18 serisinden ortaya çıkan ikinci telefonu olan Z18’den önce hatırlarsanız Nubia Z18 mini resmi olarak tanıtlmıştı. Firma bunun yanında V18 orta segment serisini de satışa çıkartmıştı.

Nubia Z18 donanımları ilk AnTuTu’da görülmüştü

Şubat ayında ortaya çıkan bir Nubia telefonun AnTuTu görüntülerindeki NX606J kod adı TEENA’da ortaya çıkan telefon ile eşleşiyor. Dolayısı ile AnTuTu’daki telefonun Z18 olduğu da kanıtlanmış oldu. Benchmarktaki sekiz çekirdekli telefonun içinde Snapdragon 845’in yanında grafik işlem birimcisi olarak Aderno 630 GPU yer alıyordu. AnTuTu benchmarkında 271,674 puan alan telefonun 6 GB belleği mevcuttu.

Amiral gemisi olarak beklenen Nubia Z18’in, Çin düzenleme kurumu TEENA’da da NX606J kod ismi ile görülürken donanımları daha net sunmuş oldu. Buna göre Z18 içindeki Snapdragon 845 işlemci yongası kesin. İşlemcinin yanında 6 GB bellek mevcut ancak TEENA’daki bilgiye göre bir de 8 GB’lık versiyonu bulunacak gibi. Tıpkı selefi Nubia Z17s’te olduğu gibi.

Çift kamera ve Quick Charge 4+ desteği

5,99 inç ekran boyutuna sahip olacak telefonun paneli ise LCD ekran. Bu ekran bizlere Full HD (2160 x 1080 px) çözünürlük sunacak. Depolama alanı ise yine seçenekli olarak 64 ve 128 GB imkanları ile gelecek. Kamera kısmında ise arkada 24+8 MP çift kamera ile ön kısımda yine 8 MP’lik selfie kamerası olması bekleniyor.

Telefonun kutusundan stok halde Android 8.0 Oreo ile çıkması bekleniyor. Elbette arayüz konusunda henüz net bir bilgi yok. Telefonun stok Android olarak beklenmesinin yanında Nubia UI arayüzü ile gelmesi de mümkün. 3,350 mAh bataryası olan Z18, Quick Charge 4+ desteğine sahip olacak. 172 gram ağırlığındaki telefonun ölçüleri de 148,58 × 72,54 × 8,55 mm. Henüz kendisini resmi olarak tanıtmayan Nubia Z18’in ne zaman çıkacağı tam bilinmese de yakın zaman içinde duyurulması bekleniyor. Bunu yanında esas merak edilen Z18 serisinden üçüncü bir telefon ve onun donanım özellikleri.