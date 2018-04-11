Z18 serisi ilk telefonu ile karşınızda: ZTE Nubia Z18 mini

Z18 serisi ilk telefonunu, daha önceden de duyurduğumuz gibi, 11 Nisan’da kendisini Nubia Z18 mini ile gösterdi. Çinli firma ZTE’nin yeni telefonunda iki özellik dikkati çekiyor; Snapdragon 660 işlemci ve son dönem akıllı telefon savaşiında yeni bir cephe açan yapay zeka Neosmart AI.

5.7 inçlik IPS LCD panelden oluşan ekran 2160x1080px çözünürlük sunuyor. 18:9 ekran oranına sahip Z18 mini’nin ekranı Gorilla Glass ve alüminyum çerçeve ile korunuyor. Hayata gözlerini rengarenk açan Z18 mini için beyaz, siyah, açık mavi (hatta Turkuaz), mor (özel versiyon) ve pembe renk seçenekleri mevcut.

Z18 serisi için ilk telefon orta seviyeye geldi

Yapay zekaya geçmeden önce yeni telefondaki donanımlara bakacak olursak; işlemci yongası dediğimiz gibi Snapdragon 660 olacak. Buna 6 GB bellek eşlik ederken kamera kısmında da iddialı Z18 mini.Cihaz, arka kımsında 24MP f/1.7 + 5MP çift kamera bulunduruyor. Selfie için ise 8MP f/2.0 diyafram aralığı uygun görülmüş. Ön kamera ayrıca 80 derece geniş açı sunuyor.



İkinci öne çıkan özellik NeoSmart AI ise telfonun yapay zekası. Kendine özel bir ses tuşu ile gelen bu yapay zeka ile ZTE bu alanda da kendini gösterme çabasına girişmiş.



Porte modu bulunan arka kameranın haricinde, NeoSmart AI sayesinde ön kamera 106 yüz noktasını tespit ederek yüz tarama ile kilidin açılmasını sağlıyor. Öte yandan telefonun arka kısmında yuvarlak olarak parmak izi sensörü de mevcut.

ZTE Nubia Z18 mini için vatanı Çin’de ön siparişler bugün başladı. Siparişlerin teslim tarihi ise 19 Nisan. Telefonun 64 GB’lık modeli 230€’dan alıcı bulurken 128 GB’lık model 270€ etikete sahip. Öte yandan hangi pazarlarda satılacağı meçhul olan mor renkli The Limited Provence Edition (üstteki görsel) ise 280€. Telefonların Çin dışında hangi pazarlara, ne zaman çıkacağı ise belirsiz bir diğer nokta.