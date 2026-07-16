Samsung’un 22 Temmuz 2026 tarihinde Londra’da düzenleyeceği büyük Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım sürerken, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak dev bir sızıntı gerçekleşti. Serinin merakla beklenen yeni katlanabilir amiral gemileri Galaxy Z Fold 8 ve serinin en üst basamağında konumlandırılan Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerine ait tüm teknik özellik belgeleri lansman öncesinde internete sızdırıldı. Sızdırılan resmi veriler; ekranlardan kameralara, bataryadan gövde kalınlıklarına kadar merak edilen tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

1. Pasaport Formlu Kompakt Canavar: Galaxy Z Fold 8 (Standart / Wide)

Samsung standart Fold modelinde, önceki nesillerin dar ve uzun yapısını tamamen geride bırakarak daha kısa ve geniş bir tasarıma geçiş yapıyor. Cihaz, kapalı konumdayken klasik akıllı telefonlara çok daha yakın, ergonomik bir ekran oranı sunacak.

Ekranlar: İç tarafta 7,6 inç büyüklüğünde, 2448 x 1848 piksel çözünürlüğe ve 4:3 en-boy oranına sahip katlanabilir ana ekran yer alıyor. Dış kapakta ise tek elle kullanımı kolaylaştıran 5,5 inç boyutunda, 1248 x 1972 piksel (16:10) çözünürlüğünde geniş bir ikinci ekran bulunuyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızına sahip.

Tasarım ve Ağırlık: Açıldığında sadece 4,5 mm kalınlığa ulaşan cihaz, ağırlık tarafında büyük bir devrim yapıyor. Sadece 201 gram ağırlığındaki telefon, 215 gramlık selefi Galaxy Z Fold 7’den belirgin şekilde daha hafif ve kompakt.

Performans: Gücünü Qualcomm’un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 “for Galaxy” işlemcisinden alıyor. RAM ve depolama kombinasyonları ise 12 GB RAM + 256/512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB (LPDDR5X) şeklinde şekilleniyor.

Kamera: Arkada 50 MP ana kamera , 50 MP ultra geniş açılı lens yer alırken, kapak ve iç ekranlarda birer adet 10 MP selfie kamerası görev yapıyor.

Batarya ve Şarj: İnceltilmiş gövdeye rağmen pil kapasitesi 4.800 mAh seviyesine çıkarıldı. Cihaz, 45W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğinin yanı sıra AB’nin resmi EPREL verilerine göre 49 saat 10 dakika birleşik pil ömrü sunuyor. Bu pil ayrıca 1.200 şarj döngüsüne kadar yüksek sağlıkta korunacak şekilde tasarlanmış.

Dayanıklılık: Cihaz, katlanabilir segmentte güven veren IP48 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla geliyor.

2. Sınırları Zorlayan En Üst Seviye: Galaxy Z Fold 8 Ultra

Uzun gövde formunu koruyarak daha büyük bir katlanabilir tablet deneyimi ve benzersiz kamera özellikleri arayanlar için tasarlanan Ultra modeli, donanım tarafında çıtayı en tepeye koyuyor.

Ekranlar: İç tarafta 8 inç boyutunda, 2504 x 2256 piksel çözünürlüklü devasa ve tamamen yeni bir katlanabilir ana ekran barındırıyor. Dış kapak ekranı ise 6,5 inç büyüklüğünde ve 2520 x 1080 piksel çözünürlüğünde. Her iki ekranda da 120 Hz dinamik yenileme hızı standart.

Performans: Standart model gibi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 “for Galaxy” işlemcisini paylaşıyor. RAM ve depolama seçenekleri 12GB+256GB, 12GB+512GB ve en üst paket için 16GB RAM + 1TB şeklinde geliyor.

Kamera Devrimi: Ultra modeli arkada OIS destekli 200 MP f/1.7 ana kamera , 10 MP 3x optik zoom destekli telefoto ve çözünürlüğü ciddi ölçüde artırılan yeni 50 MP f/1.9 ultra geniş açılı kamera ile profesyonel bir mobil fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

Batarya: Sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday olan 5.000 mAh batarya ve 45W şarj desteği. EPREL testlerine göre bu pil, tam 51 saatlik karma kullanım dayanıklılığı vadediyor.

3. Ekran Katlanma İzi Tarih Oluyor: “Titanyum Alt Katman” Teknolojisi

Samsung’un her iki cihazda da kullanıcıların yıllardır şikayet ettiği katlanma çizgisi (kırışıklık) sorununa kesin bir çözüm bulduğu sızan detaylar arasında. Yeni modellerde, ekran panellerinin altında titanyum bazlı esnek bir alt katman (titanium substrate) kullanılacak. Titanyumun yüksek mukavemeti ve esnek yapısı sayesinde, ekran katlandığında oluşan çizgi izi neredeyse tamamen görünmez hale getirilecek. Bu teknolojik iyileştirmenin, katlanabilir ekranların dayanıklılık ömrünü de önemli ölçüde artırması bekleniyor.

4. Fiyatlar ve Çıkış Tarihi

Sızıntılarla birlikte merakla beklenen fiyat etiketleri de şekillenmeye başladı. Gelen bilgilere göre standart Galaxy Z Fold 8’in Avrupa başlangıç fiyatı 1.999 Euro olacak. Daha gelişmiş ekran teknolojisi, daha büyük batarya ve 200 MP ana kamera sunan Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinin fiyatı ise bir miktar daha yukarıda konumlanacak.

Her iki modelin, 22 Temmuz 2026’daki Unpacked lansmanının hemen ardından ön siparişe açılması bekleniyor.