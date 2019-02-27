Mobil Dünya Kongresinde birçok akıllı telefon markası telefonlarını tanıtırken Nubia, kıvrılabilir akıllı saatinden sonra çift ekranlı Nubia X modelini de tanıttı. Nubia’nın amiral gemisi cihazı Nubia X’in özelliklerine bu ön inceleme videosunda yer verdik.

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Çift ekranlı Nubia X neler sunuyor?

Nubia X özellikleri

Nubia’nın Mobil Dünya Kongresinde tanıtmış olduğu yeni amiral gemisi modeli Nubia X, 6.26 inç FHD+ çözünürlükte IPS bir panel ile bizleri karşılıyor. Oldukça canlı görüntüler sunan bu ekran 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Gorilla Glass 3 teknolojisini destekleyen bu ekran ile Nubia X tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahip olmuş. Arka tarafta bulunan ikinci ekran sayesinde ön tarafında kamera bulunmayan Nubia X, yüzde 90’a yakın ekran kasa oranını bizlere sunuyor.

Arka tarafta bulunan ekran 5.1 inç OLED bir ekran olurken, sürekli açık ekran özelliğini taşıyor. Qualcomm’un üretmiş olduğu Snapdragon 845 yonga setini kullanan telefon, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu da bulunuyor.

Nubia X’in arka tarafında bulunan ekran sayesinde selfie fotoğraflarınızı ana kamera ile çekebiliyorsunuz. Ana kameranın sizlere sağlamış olduğu üstün özellikleri selfie fotoğraflarınızda kullanmak olduk iyi bir özellik olarak öne çıkıyor. Çift kameraya sahip cihaz, 16 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 24 MP çözünürlüğe sahip yardımcı kameradan oluşuyor. İkinci kamera ise f/1.7 diyafram açıklığına sahip. 4K’ da 30 fps video çekmemize imkan tanıyan bu kameralar, yapay zeka desteği ile sahne algılama, portre modu ve yüz algılama özelliklerini bizlere sunuyor.

Nubia X, 3.800 mAh batarya kapasitesi ile karşımıza çıkarken, Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Bu hızlı şarj 18 W’a kadar çıkabiliyor. İşletim sistemi tarafında biraz geride kalan cihaz, Android 8.1 ile gelirken, nubiaUI 6.0.2 ara yüzünü kullanıyor. Cihazın satış fiyatı ise 450 Euro olarak belirlenmiş.