Dünyanın kıvrılabilir ekranlı ilk akıllı saati Nubia Alpha, Mobil Dünya Kongresinde tanıtıldı. Bu kıvrılabilen akıllı saati sizler için bu videoda deneyimledik.

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Esnek OLED ekranlı Nubia Alpha!

Nubia Alpha özellikleri

Kıvrılabilir ekranda akıllı saatlerde ilk örnek olan Nubia Alpha, OLED ekranı ile karşımıza çıkıyor. eSIM desteği bulunan saate gücünü, Qualcomm’un akıllı saatler için üretmiş olduğu Snapdragon Wear 2100 çipseti veriyor. Aynı zamanda 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafızası bulunan saat, 500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Bir telefon mu bir saat mi olduğu kestirilemeyen cihaz, akıllı telefonların yapmış olduğu tüm işlemleri yapabiliyor ve bu yüzden giyilebilir telefon olarak adlandırılıyor. 4 inçlik ekranı ile normal akıllı saatlerden 2.3 kat daha büyük alana sahip olan cihazda, arama yapmak, arama yanıtlamak, fotoğraf çekmek ve uygulamalarda gezinmek mümkün.

Alpha, kendisi için üretilmiş özel işletim sistemi ile çalışırken, jest ve mimiklerle bu cihazı kontrol edebiliyorsunuz. 5 MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan saatin su geçirmediğini de söylemeden geçmeyelim. Yurt dışı satış fiyatı 449 Euro olan saatin, eSIM’e sahip versiyonu 549 Euro olacak.