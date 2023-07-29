Nubia, oyunculara yönelik akıllı telefonlarıyla pazarı sallamaya devam ediyor. Birçok modelinin özel üretim versiyonlarını piyasaya süren şirket, son olarak Transformers ile yaptığı özel işbirliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Nubia Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition, resmen Transformers dünyasından fırlamış tasarımıyla gözleri alıyor! İşte Nubia’nın yeni canavarı!

Bumblebee Telefon Kullansa Bunu Kullanırdı!

Bumblebee Super Warrior Collector’s Edition modeli, ilgilenen müşterilerin Çin’de 100 Yuan depozito ile ön sipariş verebileceği özel bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Transformers evreninde herkesin kalbini kazanan Bumblebee’den esinlenen tasarımıyla dikkatleri çeken cihazın fiyatı 6,499 Yuan (yaklaşık 24.500 TL) olarak açıklanmış durumda.

Özel sürüm paket, Bumblebee temalı şarj cihazı, rozet, iğneler, hızlı şarj veri kablosu, koruyucu kılıf ve soğutucu gibi bir dizi özel aksesuar içeriyor. Ayrıca, cihazın yazılımı da elden geçirilmiş. Nubia’nın yeni canavarı Bumblebee’ye özel temasıyla birlikte gelerek etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Nubia Red Magic 8S Pro+ aslen 5 Temmuz tarihinde tanıtılmış bir modeldi. Cihazın standart sürümü ile bu sürümün donanım konusunda bir farklılık göstermediğini söylemek mümkün.

Nubia Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition 6.8 inç boyutlu devasa OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 960Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1300nit tepe parlaklık gibi ekıran özellikleriyle donatılmış. Yeni canavar, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 işlemcisiyle performans testinde rekorlar kırmıştı.

Bu yonga setine 16GB veya 24GB RAM seçenekleri ve 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri eşlik ediyor, bu sayede cihaz rakipsiz bir performans sunuyor. Ancak bu özel sürüm 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip. Bu modelde 5000mAh pil ve 165W hızlı şarj desteği de sunulmuş. Bu sayede güç sürekli elinizin altında oluyor.

Nubia Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition, Transformers hayranları ve güçlü performans arayan oyuncular için etkileyici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özel tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bu akıllı telefon, Transformers temasını sevenlerin ilgisini çekecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nubia’nın yeni canavarının tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!